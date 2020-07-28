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輪胎大廠作業員站吃便當顧生產線 雲縣府介入調查

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血汗工廠？作業員控「邊吃便當邊盯機台」 雲林縣勞工處回應了

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣議員王又民近日接獲民眾陳情，在雲林斗六一家輪胎工廠上班只能邊吃飯邊工作。圖／雲林縣議員王又民提供
雲林縣議員王又民近日接獲民眾陳情，在雲林斗六一家輪胎工廠上班只能邊吃飯邊工作。圖／雲林縣議員王又民提供

一名原在雲林斗六一家輪胎工廠上班的作業員，日前向縣議員王又民陳情，「上班都不敢離開產線，連半小時的休息時間都只敢在機台旁吃飯」的工作情形。王又民指出，該名員工因忍受不了已離職，據悉還有數十名員工也都在如此環境中工作，他認為已危害權益問題及安全問題，要求雲林縣勞工處詳細調查。

雲林縣議員王又民近日接獲民眾陳情指出，工廠作業為早、中、晚三班制，每人每天工時為八小時，休息時間半小時，周一到周六上班，周日則休息。

王又民說，民眾陳情表示該工廠機台因為24小時不間斷運作，擔心離開太久績效不佳，不敢好好吃飯休息，同事間只能互相輪休吃飯。對此，他要求雲林縣勞工處介入調查，不要讓作業員在這種壓榨的環境下工作。

勞工處長張世忠表示，縣府近日接獲陳情後，已多次派員了解，廠商說明工廠屬於輪班制及連續性工作，產線作業員採輪替用餐，且廠內有設置員工專用休息區。研判可能是機台需持續運轉，員工擔心績效問題，選擇邊吃飯邊工作，才會產生觀感不佳的爭議。對此縣府已對該廠進行職安輔導，並已呈報職安署中區職業安全衛生中心進行詳細調查。

記者實際訪問一名已離職半年多的員工表示，在職時確有發現此事，但員工間「心照不宣」。有些人只想把工作做好，對休息時間較不在意，有些人則是會有壓力，邊吃飯邊工作是常見的事，他認為應是「觀感問題」引發爭議。

雲林縣議員王又民近日接獲民眾陳情，在雲林斗六一家輪胎工廠上班只能邊吃飯邊工作。圖／雲林縣議員王又民提供
雲林縣議員王又民近日接獲民眾陳情，在雲林斗六一家輪胎工廠上班只能邊吃飯邊工作。圖／雲林縣議員王又民提供

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