嘉縣酪梨評鑑會 他首度參賽就獲得冠軍
嘉義縣為台灣酪梨大產區之一，其中竹崎鄉占60%以上，嘉義縣竹崎鄉農會今天舉辦酪梨果品評鑑，本次評鑑選出1名冠軍、2名亞軍、3名季軍及4名優等，預計8月8日頒獎，首次參賽就獲得冠軍的陳永昌表示，他去年成立第99班產銷班，希望吸引年輕人返鄉種植。
陳永昌表示，他過去10年來都自己種植酪梨，為吸引年輕人返鄉工作，去年成立產銷班第99班，推崇國立中興大學植物病理學系教授蔡東纂開發的「蔡18菌」，因它明顯、特殊的風味，並以黑糖為媒介，在這次比賽中脫穎而出。
竹崎鄉農會總幹事林孟怡表示，今年是第三年舉辦酪梨評鑑，因上一屆開放各品種參賽效果很好，今年擴大參賽範圍至全縣，吸引中埔、民雄果農參賽，就連全台酪梨最大鄉鎮台南大內也派人現場觀摩，總計參賽品種有10多種，點數50點，參賽品質都很好，讓評審非常苦惱，分數取到小數點後兩位才確定得獎名單。
評審團由台灣大學園藝系教授陳右人、中國文化大學園藝暨生物技術學系副教授阮素芬、國立嘉義大學生物事業管理學系暨農業推廣中心教授盧永祥等人組成，依外觀、水份含量、果肉色澤，經目測、品嘗後給分，為鼓勵農友配合政府政策，將有機及產銷履歷也納入評分項目。
林孟怡表示，今年酪梨收成穩定，價格平均落在1台斤40、50元上下，目前竹崎鄉的酪梨收成量已突破去年的70公頃，達到120公頃，雖擔心產量大會造成價格崩盤，農會努力開發出酪梨香皂、酪梨冰淇淋等加工品，期待與各通路有更多合作機會，吸引民眾購買國產酪梨，提升農民收益。
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