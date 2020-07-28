全台最會賺的政府機關 七夕前推月老QQ糖

堪稱全台最會「賺錢」的政府機構之一的台南市文化局，選在農曆七夕情人節前，結合台南市7大月老廟宇，推出「月老知我心QQ軟糖」，有7大月老法寶加持，想不終結單身都難。

台南市文化局陸續推出有「神級」代言人的各類零食、飲料等，不僅在網路上造成話題、也引發搶購，至今已有近5000萬元的營業額，而文化局還持續找出台南特色、不斷翻新商品，堪稱是最會賺錢的政府機構之一。

今天的商品發表會選在億載金城，由市長黃偉哲與7大月老廟宇，共同宣布新品上市，由義美食品大廠製造的葡萄口味軟糖。

文化局表示，充滿粉紅戀愛氣氛的「月老知我心QQ軟糖」，重點在包裝的設言上，融合了7大月老的愛情法寶，包括鹿耳門天后宮月老的姻緣「紅線」裝入紅包袋，線頭露出的長度，暗示與未來另一半的距離。

南鯤鯓代天府的月老腰間佩掛「玉珮」，代表金玉良緣，更是有促成好姻緣及家庭圓滿的功用。

百年老廟的寧南坊重慶寺，供奉一甕「醋矸」，裡面的醋有勸「情人和合、夫妻之愛」神奇功效聞名。

全台祀典大天后宮早期於月老案前擺放胭脂水粉，取台語諧音為「緣粉」，需先擲筊請示月老是否可求緣份，求來的緣粉可以塗抹少許在眉毛四周，桃花就會接近。

台灣祀典武廟月老手持「拐杖」棒打孽緣、找尋正緣，適合單戀或是想要跟對方更進一步的單身者；若另一半桃花多，可稟明月老打消孽緣，已婚者則可求一輩子姻緣路上相互扶持。

正統鹿耳門聖母廟本廟月老特別的是鴛鴦譜和枴杖上的兩個「葫蘆」，放出好姻緣、收服爛桃花，讓未婚男女找到適合的另一半，讓夫妻感情更加和諧美滿。

耆老相傳大觀音亭暨祀典興濟宮的「闊嘴」月老說媒功力一流，月老嘴巴比例比較大，表示說媒特別有一套，牽線成功機率更高，廣受未婚男女喜愛。

文化局表示，近年來臺南市古蹟推出一連串精采的「神級商品」，請出眾神和歷史人物來保佑加持，屢屢造成搶購話題，為讓民眾以更有趣、多元的方式認識臺南，一直持續發想全新的臺南限定商品。本次「月老知我心QQ軟糖」首度聯名7間月老神尊，主打「召喚月老、終結單身、守護愛情」，成為最具保佑效果又最有趣的文創品，希望能吸引更多年輕族群實際走訪廟宇，瞭解在地的傳統文化及歷史風俗，從諸多傳說故事中獲得更多的創意樂趣。