全台最會賺的政府機關 七夕前推月老QQ糖

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文化局今天推出「月老知我心QQ軟糖」，市長黃偉哲與7大月老一起加持。圖／市府提供
台南市文化局今天推出「月老知我心QQ軟糖」，市長黃偉哲與7大月老一起加持。圖／市府提供

堪稱全台最會「賺錢」的政府機構之一的台南市文化局，選在農曆七夕情人節前，結合台南市7大月老廟宇，推出「月老知我心QQ軟糖」，有7大月老法寶加持，想不終結單身都難。

台南市文化局陸續推出有「神級」代言人的各類零食、飲料等，不僅在網路上造成話題、也引發搶購，至今已有近5000萬元的營業額，而文化局還持續找出台南特色、不斷翻新商品，堪稱是最會賺錢的政府機構之一。

今天的商品發表會選在億載金城，由市長黃偉哲與7大月老廟宇，共同宣布新品上市，由義美食品大廠製造的葡萄口味軟糖。

文化局表示，充滿粉紅戀愛氣氛的「月老知我心QQ軟糖」，重點在包裝的設言上，融合了7大月老的愛情法寶，包括鹿耳門天后宮月老的姻緣「紅線」裝入紅包袋，線頭露出的長度，暗示與未來另一半的距離。

南鯤鯓代天府的月老腰間佩掛「玉珮」，代表金玉良緣，更是有促成好姻緣及家庭圓滿的功用。

百年老廟的寧南坊重慶寺，供奉一甕「醋矸」，裡面的醋有勸「情人和合、夫妻之愛」神奇功效聞名。

全台祀典大天后宮早期於月老案前擺放胭脂水粉，取台語諧音為「緣粉」，需先擲筊請示月老是否可求緣份，求來的緣粉可以塗抹少許在眉毛四周，桃花就會接近。

台灣祀典武廟月老手持「拐杖」棒打孽緣、找尋正緣，適合單戀或是想要跟對方更進一步的單身者；若另一半桃花多，可稟明月老打消孽緣，已婚者則可求一輩子姻緣路上相互扶持。

正統鹿耳門聖母廟本廟月老特別的是鴛鴦譜和枴杖上的兩個「葫蘆」，放出好姻緣、收服爛桃花，讓未婚男女找到適合的另一半，讓夫妻感情更加和諧美滿。

耆老相傳大觀音亭暨祀典興濟宮的「闊嘴」月老說媒功力一流，月老嘴巴比例比較大，表示說媒特別有一套，牽線成功機率更高，廣受未婚男女喜愛。

文化局表示，近年來臺南市古蹟推出一連串精采的「神級商品」，請出眾神和歷史人物來保佑加持，屢屢造成搶購話題，為讓民眾以更有趣、多元的方式認識臺南，一直持續發想全新的臺南限定商品。本次「月老知我心QQ軟糖」首度聯名7間月老神尊，主打「召喚月老、終結單身、守護愛情」，成為最具保佑效果又最有趣的文創品，希望能吸引更多年輕族群實際走訪廟宇，瞭解在地的傳統文化及歷史風俗，從諸多傳說故事中獲得更多的創意樂趣。

商品即日起在台南古蹟景點獨家販售，於防疫期間也推出電話訂購宅配服務，民眾可撥打06-2135518專線。

台南市文化局今天推出「月老知我心QQ軟糖」，市長黃偉哲與7大月老一起加持。圖／市府提供
台南市文化局今天推出「月老知我心QQ軟糖」，市長黃偉哲與7大月老一起加持。圖／市府提供
台南市文化局今天推出「月老知我心QQ軟糖」，市長黃偉哲與7大月老一起加持。圖／市府提供
台南市文化局今天推出「月老知我心QQ軟糖」，市長黃偉哲與7大月老一起加持。圖／市府提供
台南市文化局今天推出「月老知我心QQ軟糖」，包裝上有台南7大月老的法寶。圖／市府提供
台南市文化局今天推出「月老知我心QQ軟糖」，包裝上有台南7大月老的法寶。圖／市府提供

月老 文化局 臺南 七夕

延伸閱讀

鄧雨賢紀念音樂會 8月1日芎林音樂文化公園演出

八通關古道多美麗駐在所 人字砌駁坎原貌修復

蟾蜍山農試所宿舍活化 民間籲著重文史推廣

北市蟾蜍山文化景觀 活化有進展

相關新聞

韓國瑜的下一步怎麼走？ 張麗善：聚餐沒聊政治話題

雲林縣長張麗善日前與前高雄市長韓國瑜在雲林餐敘，對於曾一度傳出想延攬韓國瑜擔任雲林縣政顧問一事，張麗善今天接受媒體訪問時...

影／「芒果的100種可能」發表會 農委會展示芒果新科技

農委會與台南市玉井區農會下午在台南市玉井農會教育推廣中心舉辦「芒果的100種可能之科技精彩你的生活」宣傳發表會。主持人農...

影／口湖「牽水狀」古俗科儀莊嚴 挑飯擔放水燈場面壯觀

列為國家重要民俗的雲林口湖牽水狀，是規模龐大的水難普渡儀式，為期兩天的祭議盛典，今天下午進入最高潮，雲林縣長張麗善兩天來...

學校老師成「辦卡員」？議員籲減輕行政負擔

台南市推動一卡通結合學生證，成為「學生卡」，但民進黨多名議員今天指出，學校有很多行政業務都和教學無關，老師竟成為學生卡的...

嘉縣酪梨評鑑會 他首度參賽就獲得冠軍

嘉義縣為台灣酪梨大產區之一，其中竹崎鄉占60%以上，嘉義縣竹崎鄉農會今天舉辦酪梨果品評鑑，本次評鑑選出1名冠軍、2名亞軍...

全台最會賺的政府機關 七夕前推月老QQ糖

堪稱全台最會「賺錢」的政府機構之一的台南市文化局，選在農曆七夕情人節前，結合台南市7大月老廟宇，推出「月老知我心QQ軟糖...

攀樹趣！白河區圖書館宣揚護樹理念永續共存

台南市白河區圖書館今辦理攀樹活動，由專業人員帶領小朋友參與，藉由攀樹活動與大樹近距離接觸，宣揚人類與大樹共存、共容觀念傳...

嘉義市購物節 開跑一個月消費破三千萬

嘉義市購物節活動開跑一個月，隨著中央推出各式旅遊振興方案，已累積消費金額已高達3552萬元，登錄發票中有大量來自檜意森活...

台南出現疑似退伍軍人症病患 還好不是新冠肺炎

台南市衛生局最近接獲一起疑似退伍軍人症通報病例，由於患者有肺炎症狀，一開始還擔心可能感染新冠肺炎，但檢驗為陰性，目前仍在...

台南體育路轉彎幅度過大 8月將施工「截彎取直」

台南市南區體育路轉彎幅度過大，且部分路段沒有排水設施或側溝老舊，台南市政府預計8月下旬施工，截彎取直，由於大林路及體育路...

守護家園反對設養雞場 六腳鄉25名村長怒吼不當雞屎鄉

嘉義縣老人比例最高的六腳鄉，人口只有2萬2千人，近3年養雞場設67場共逾2百萬隻雞，高居全縣第4，還有28場申請中，全鄉...

罕見！嘉義市3棟私有建物爭取成市定古蹟

嘉義市目前有13處市定古蹟，自民國103年後未再新增，「天理教東門教會」、「黃文醫師故居」及「北社尾王姓宗祠」三棟建築近...

熱門新聞

最強「蔣公分身」李登科驚傳辭世 享耆壽92歲

基隆輕軌完工台鐵不進基隆 謝國樑聲明：嚴重影響通勤

生人迴避！睽違24年 彰邑城隍要暗訪出巡了

漁網不見了！雲林風電工程船和漁船海上對峙 海巡艇戒備

影／國旅爆量台東洗滌業缺工 外役收容人支援解人力荒

盧秀燕手術後提早開工 預告28日坐輪椅主持市政會議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。