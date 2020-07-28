影／口湖「牽水狀」古俗科儀莊嚴 挑飯擔放水燈場面壯觀

列為國家重要民俗的雲林口湖牽水狀，是規模龐大的水難普渡儀式，為期兩天的祭議盛典，今天下午進入最高潮，雲林縣長張麗善兩天來均參加千人挑飯擔、海上放水燈及牽狀倒狀祭儀，為漁民祈安求福，海巡署也出動護航展開海上水燈科儀，場面壯觀。

1年1度的雲林縣口湖牽水狀文化祭，農曆6月初7、初8在金湖萬善爺廟及蚶仔寮萬善祠等廟，展開各種法會超度科儀、放水燈及牽水狀等一系列民俗，兩天來道士僧侶超渡亡魂，家家戶戶在路旁放置的水狀，從昨晚到今天下午進入最高潮。

雲林縣長張麗善先後到口湖、四湖萬善爺廟參加千人挑飯擔儀式，鄰近14個村落的居民，備妥大批飯菜，一起用扁擔挑飯菜徒步走到廟前祭拜，體驗早年農村民俗祭典，慎終追遠。

張麗善說，口湖牽水狀迄今已175年歷史，是台灣規模最大的水難祭儀，早年暴風雨帶來瘟疫，奪走沿海上萬性命，當地每年農曆6月初7、初8舉行盛典，緬懷罹難先民，以特有的牽水狀、擔飯擔、放水燈等為亡者超渡，祭祀祖靈能離苦得樂、投胎轉世，也借以教育後代，要記取水難教訓，重視環境生態，友善大地。

文化觀光處長陳璧君說，「牽狀」風俗源自福建泉州，是道教拔度亡靈脫離苦海的宗教儀式，口湖牽水狀具有地方特殊風俗歷史意義，每年都吸引大批遊客來觀賞體驗，成為重要宗教景點。