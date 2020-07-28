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攀樹趣！白河區圖書館宣揚護樹理念永續共存

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區圖書館舉辦攀樹活動，宣揚護樹理念永續共存理念。圖／白河區圖書館提供
台南市白河區圖書館舉辦攀樹活動，宣揚護樹理念永續共存理念。圖／白河區圖書館提供

台南市白河圖書館今辦理攀樹活動，由專業人員帶領小朋友參與，藉由攀樹活動與大樹近距離接觸，宣揚人類與大樹共存、共容觀念傳遞出去。

這項活動藉由閱讀推廣計畫衍生，名為「與大樹爺爺的冒險-攀樹趣吧!」，有21名小朋友參加，白河區圖書館表示，不僅是單純攀樹課程，還將閱讀與攀樹結合在一起，期待懂樹、愛樹的觀念深植孩子心裡。

白河區圖書館表示，攀樹運動與攀岩運動都是相同透過繩結、繩索系統與安全裝備，挑戰垂直地心引力，因不同運動情境，相關技術皆有所不同。

圖書館人員說，近年來樹木遭到許多不合理對待，粗暴斷頭式修剪，將樹木直接砍頭，不僅不美觀也容易造成大樹死亡，去年邀請「鼎農村試驗教育基地」教練陳胤丰，藉由攀樹課程，創作親近大樹機會及管道，提升民眾對樹木保護意識。

白河區長蕭福清說，攀樹運動能夠更親近人們身邊自然生態，從半空中體驗與平地不同視覺感受，及觀察樹冠層生態系統，感受大樹上蘊含蓬勃生命力，這也是攀樹活動最令人驚豔之處。

台南市白河區圖書館舉辦攀樹活動，宣揚護樹理念永續共存理念。圖／白河區圖書館提供
台南市白河區圖書館舉辦攀樹活動，宣揚護樹理念永續共存理念。圖／白河區圖書館提供
台南市白河區圖書館舉辦攀樹活動，宣揚護樹理念永續共存理念。圖／白河區圖書館提供
台南市白河區圖書館舉辦攀樹活動，宣揚護樹理念永續共存理念。圖／白河區圖書館提供

圖書館 白河

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