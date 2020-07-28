兒童村落藝術體驗營 深入認識家鄉特色

台灣城鄉藝農實踐協會運用勞動部多元就業開發方案，召集青年加入「藝農」行列，推出兒童村落藝術體驗營，更獨創「投石車」與「竹子秘密基地」兩大元素，讓兒童透過環境踏查、取材、設計發想到實作，完成自己手作作品。

2007年南藝大師生開始將藝術資源導入社區，研究生林建叡與羅婉慈決定留下耕耘在地，搭起南藝大與社區間互動橋梁，林建叡所屬的台灣城鄉藝農實踐協會提出「村是遊戲小島」的文化地景概念，朝著營造與體驗村落藝術生活之多元想像，連結都市社群投入村落文化生活的軟硬體實踐。

勞動部雲嘉南分署新營就業中心表示，已邁入第7年的兒童村落藝術體驗營，課程研發與企劃試驗過程，開放給在地孩童參與，透過與在地兒童共同研討與合作，帶領兒童穿梭農村與藝術校園，認識在地的歷史與地理文化。

體驗營獨創「竹子秘密基地」與「投石車」兩大元素，前者帶領兒童前往珊瑚潭一角，倚著廣闊竹林，運用不同材料建造自己基地屋；投石車則透過搭建可實際運作的大型投石器，讓兒童從做中學了解實作物件機構原理。

去年底，台灣城鄉藝農實踐協會申請通過勞動部多元就業開發方案，透過該計畫資源挹注，吸引更多年輕人投入藝農實踐工作；包括協助大崎社區行銷在地芒果、工藝文創展售及兒童藝術教育等，營造更友善、宜居的藝術聚落。

林建叡表示，透過課程安排，除運用在地人文、自然資源，亦將學習場域分佈社區中，讓學員穿梭村落，駐點停留主題學習，逐步轉換社區閒置場域為教學場，活化村落地景及人文風貌。