韓國瑜的下一步怎麼走？ 張麗善：聚餐沒聊政治話題

雲林縣長張麗善日前與前高雄市長韓國瑜在雲林餐敘，對於曾一度傳出想延攬韓國瑜擔任雲林縣政顧問一事，張麗善今天接受媒體訪問時表示，她想延攬韓國瑜的想法從未改變，但日前的聚會僅是「純吃飯聊天，紓解壓力」，並交流雙語教學意見，未談論其他事情。

今年6月，張麗善曾說韓國瑜不僅是有能力的人，也是雲林女婿，想延攬他當縣政顧問，「人親土親」，有助於縣政發展，只是目前為止都還未見此事成行。

張麗善今天上午出席雲林縣議會臨時會，會後受訪時說，她這個月和韓國瑜一家人聚餐，只有雙方家人出席，就像許久未見的老朋友般閒聊，也交換雙語教學意見，未再談及任何有關政治或選舉活動等事。

張麗善說，韓國瑜是提得起、放得下的人，聚餐時感受他並沒有太多壓力，目前先讓他好好休息，沉澱一下，縣政顧問一事會再找機會和他討論，也會尊重他的決定。

最近外傳韓國瑜要透過全台謝票為復出做準備，張麗善則是回應，應該只是「捕風捉影」。