影／雲林議員討無六輕案完整報告憤離席 縣府：2個月內出爐
雲林縣議會今天召開第19屆第9次臨時會，縣議員王又民質詢縣府提出的報告依據為何來自六輕，並質疑縣政府是否因與六輕空汙費訴訟案敗訴有欠款，因此「手軟」失了實質監督之責。縣長張麗善答詢時表示，7月15日六輕火災發生，監督小組隔天一早即邀專家學者進場調查，但調查結果須待1-2個月後才會出爐；而目前調查資料則是監督小組依據六輕7月17日所呈報的資料比對是否相吻合。
縣府監督小組初步調查結果為人為疏失，因操作人員一時緊張而操作不當，導致管線外洩氫氣又遇到空氣，才會引發火災及氣爆。
王又民質詢時表示，今天召開臨時會，卻沒有監督小組的完整調查報告，他直言「與百姓堅持到最後！」便離席表示抗議。
建設處長李俊興答詢時表示，監督小組7月16日邀專家學者到現場調查，但詳細調查報告仍須待消防局的火災調查報告，及職安署的調查報告，才能完整釐清事故發生原因。
張麗善今天在議會臨時會中重申，「沒有工安，就沒有產業」，她說，104年9月7日中央修法，以自治條例牴觸能源法及空汙法，撤銷雲林縣公私場所固定汙染源使用生煤石油焦管制自治條例，並於107年8月1日修正空氣汙染防制法，制定台中、雲林條款，使地方無權限核發許可證，形成「有責無權」，她呼籲立法院修正法條，讓地方政府有權利管制六輕。
副議長蘇俊豪也在會議中表示，雲林縣公私場所固定汙染源使用生煤石油焦管制自治條例刪除後，地方無法透過許可證核發，檢討生媒使用量，107年修法後，權責在中央，盼從中央源頭解套，地方與中央一起修法，捍衛工安安全。
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