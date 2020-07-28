台南大內公所請五星主廚 指導社區媽媽成烹飪大內高手
台南市大內區公所今年向文化局申請社區營造計畫，推廣在地社區產業，今天請來五星級台南晶英酒店主廚鄭安宏，指導如何以在地食材料理，將一連5個星期二來指導一整天，並分享創意餐點，為大內美食升級。
今天各社區參加學員近30位，第一天課程主廚教導「盛夏葛鬱金水果海鮮卷」、「大內萬壽果干貝燉雞湯」、「酪梨香蒜奶鮪魚方塊土司」、「酪梨山藥芒果晶球」等料理，以大內酪梨、芒果、木瓜、葛鬱金粉等在地食材入菜，媽媽們上課期間個個都聚精會神，認真做筆記、發問，跟著主廚的步驟將食材入菜，端出一道道色香味俱全的料理，為正式發表會做好準備。
社區媽媽都非常期待名廚前來指導，課程共5次每周一次，除盤點在地食材、入菜，目標要設計研發出一道道美味料理，經主廚示範教學後，讓各位學員實作。有趣的是，下廚幾十年的社區媽媽們爭先報名，紛紛表示機會難得，雖然需要自備廚具，仍不減社區媽媽們的上課熱情，期待在主廚帶領下，廚藝層次能再提升，成為真正的大內烹飪高手。
大內區長李賢村開課日到場鼓勵學員們，品嘗社區媽媽們試做的佳餚，舉起大拇指稱讚說，媽媽們的手藝「令人驚艷，烹煮的好味道可媲美大餐廳，可以PK五星級美食了，個個是深藏不露的烹飪高手」。
鄭安宏主廚說，社區媽媽廚藝超厲害，相信經過五天的料理課程，PK五星級主廚指日可待。
李賢村表示，大內區有「甜美之鄉」美譽，因有三分之二的土地是山坡地，一年四季盛產各式水果，除了占全台產量三分之二的酪梨，也出產芒果、木瓜、鳳梨、芭樂等水果，亦有莿仔(金合歡)、葛鬱金、破布子等特產，為行銷在地農特產，激發社區活力，提升本區觀光潛力，也謝謝文化局長年補助，讓社區持續成長。今年社造計畫舉辦在地創意料理課程，期望未來辦理地方特色導覽輕旅行或社區參訪交流時，透過提升社區在地創意風味餐精緻度，抓住遊客的胃，讓遊客記住大內最美的滋味，行銷大內區，預計9月底甜根子草盛開之際，辦理社造成果發表會，在大內最美的季節讓社區媽媽大秀廚藝。
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