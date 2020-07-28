影／「芒果的100種可能」發表會 農委會展示芒果新科技

農委會與台南市玉井區農會下午在台南市玉井農會教育推廣中心舉辦「芒果的100種可能之科技精彩你的生活」宣傳發表會。主持人農委會副主委陳駿季說，「100」在這裡是形容詞，代表期待「各種無限多的可能、無限美好」。

陳駿季說，科技可以改變生活，小時只吃一兩種芒果，後來有美味芒果乾，現在陸續研發各種應用產品與加工機具，尤其芒果除了果肉，芒果皮與芒果果核都含有人體有益成分，都能開發成高單價產品。

他說，台南是重要產區，產值高，今年雖銷往大陸略減，出口總量仍比去年同期大幅增加12%，這要感謝各產區農會與市府推廣。尤其芒果子核與芒果皮都對人體有益，透過研發加工更能提高附加價值。

台南市改良種芒果種植面積約6894公頃約占全台50%，產量約6.4萬公噸，年產值達到30億，其中加工約占20%。

農委會推廣加工與多元應用體系，加值芒果產業鏈，台南區農業改良場研發加工自動化削皮機及新興熱加工乾燥技術，預估可節省加工廠人力5-7人，配合輸送帶作業可提升效率8-10倍。

另配合新興熱加工乾燥技術，將節省能源耗損並提高生產效率20%。研發不久的芒果削皮機每分鐘可以削皮16顆，速度是人工的8倍，目前機具成本一部要60幾萬元 前年由台南農改場開發並逐年改良。台南場並輔導玉井區農會食品加工廠技術落地示範，優化加工處理量能，以生產優質果乾產品，同時提高區域農民代烘服務品質。

農委會表示，舉辦這項活動是為為持續推動我國優質農產品多元應用，穩定提升農業價值並增加農民收益。以芒果產業鏈加值應用為主題，進行多元產品展示與技術推廣，行銷高價值台灣芒果產業。

農委會指出，整合運用深度加工與萃取技術鏈結芒果加工作業後，針對加工副產物開發，如國立嘉義大學之芒果皮發酵應用技術與該會農業試驗所鳳山分所芒果籽加值應用技術，期創造芒果附加價值，並降低廢棄處理費用，透過芒果素材多元化應用，結合食品產業及美容保健產業產業鏈進行加值，以實現我國農產品產業跨域加值模式。