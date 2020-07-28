逛超商也能接受肝炎篩檢 即日起台南共有16場次

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
肝病防治學術基金會從今天起一連4天，在台南市8家7-11超商進行肝病篩檢，今天上午的場次吸引不少民眾參與。圖／基金會提供
肝病防治學術基金會從今天起一連4天，在台南市8家7-11超商進行肝病篩檢，今天上午的場次吸引不少民眾參與。圖／基金會提供

超商也能篩檢B、C肝，今天是世界肝炎日，肝病防治學術基金會從今天起一連4天，在台南市8家7-11超商進行每天上、下午兩個場次的肝病篩檢，只要年滿30歲，不需空腹、但要有身分證件，現場抽血後大約3周即可獲悉結果。

基金會表示，篩檢項目包括: B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎抗體、肝功能指數（GOT與GPT）、胎兒蛋白（AFP）等，其中驗出有C型肝炎的民眾，還加驗C肝病毒量，作為民眾未來治療C肝的依據，基金會同時將有個管師協助轉診及後續治療。。

不少民眾平日沒有機會進行篩檢，基金會特別結合超商舉辦，只要去逛超商就能順便篩檢，分上午9-11時、下午5-7時各兩場，28日是在中西區西湖街的湖華店、東區崇明路的福耀店，29日在南區新都路的樂豐店、南區明興路的永成店，30日在北區海安路三段的海裕店、北區文成路的文成店，31日在中西區南門路的南門城店、東區東安路的東凱店，共16場。

基金會表示，今天上午的場次反應熱烈，都有將近200人接受採血篩檢。

肝病防治學術基金會與7-11把愛找回來合作《救救肝苦人》公益活動已經邁入第15個年頭，在全台陸續推動免費肝病篩檢與腹部超音波檢查，結合全年無休的免付費肝病諮詢專線0800000583、醫療補助等，15年來總服務人次已經突破22萬大關，在地超過5800家7-11門市，也已經成為肝病防治的重要據點，6年來門市篩檢服務已超過140場。

肝病防治學術基金會從今天起一連4天，在台南市8家7-11超商進行肝病篩檢。圖／基金會提供
肝病防治學術基金會從今天起一連4天，在台南市8家7-11超商進行肝病篩檢。圖／基金會提供
肝病防治學術基金會從今天起一連4天，在台南市8家7-11超商進行肝病篩檢，今天上午的場次吸引不少民眾參與。圖／基金會提供
肝病防治學術基金會從今天起一連4天，在台南市8家7-11超商進行肝病篩檢，今天上午的場次吸引不少民眾參與。圖／基金會提供

肝病 B型肝炎 超商

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