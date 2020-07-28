嘉義市購物節 開跑一個月消費破三千萬

嘉義市購物節活動開跑一個月，隨著中央推出各式旅遊振興方案，已累積消費金額已高達3552萬元，登錄發票中有大量來自檜意森活村、林聰明沙鍋魚頭等觀光客必遊景點，以及福義軒、新台灣餅舖等指標性伴手禮店家，還有許多發票來自各大飯店旅館，顯見外地遊客在嘉義市帶動消費熱潮。

市府指出，上周短短7天，購物節發票登錄抽獎累計金額就從2千萬突破3千萬大關，截至7月26日，累積登錄發票數達17362筆，國內旅遊熱同時帶動旅宿業的住房成長，無論各大飯店或小型青旅，住房率居高不下。

其中，嘉義觀止飯店、嘉楠風華酒店、耐斯王子大飯店、蘭桂坊花園酒店等購物節特約飯店，針對購物節推出「入住送嘉遊金」的住房專案，至今已發出超過100萬元，提供房客在嘉義市購物節特約店家消費抵用。