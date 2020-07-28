延攬韓國瑜任顧問沒下文 張麗善：餐敘僅討論教育
前高雄市長韓國瑜遭罷免卸任後，雲林縣長張麗善曾想延攬他當雲林縣政顧問，但時隔月餘未見下文，張麗善今天說，延攬韓國瑜的心未變，這個月餐敘是針對雙語教學交換意見。
張麗善今天到雲林縣議會出席臨時會，會後接受媒體聯訪時提到，這個月有跟韓國瑜一家人吃飯，席間沒有其他人，雙方就像朋友話家常，彼此也針對雙語教學交換意見，並未提到政治議題。
據鏡週刊報導，韓營正規劃8、9月開始全台謝票，擬為韓國瑜復出打頭陣，但張麗善回應，韓國瑜不是已經在媒體上公開謝票過了嗎，有要全台謝票嗎，應該是捕風捉影而已。
另外，由於張麗善今年6月曾表示，韓國瑜是有能力的人，也是雲林女婿，因此有意延攬他當雲林縣縣政顧問，幫助推動縣政發展。但時隔月餘，卻只聞樓梯響未見人影。
對此，張麗善解釋，想請韓國瑜當縣政顧問的念頭依舊，但還沒向他提起，讓他好好休息一下，尊重他。
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