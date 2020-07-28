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守護家園反對設養雞場 六腳鄉25名村長怒吼不當雞屎鄉
嘉義縣老人比例最高的六腳鄉，人口只有2萬2千人，近3年養雞場設67場共逾2百萬隻雞，高居全縣第4，還有28場申請中，全鄉25村村長及10名鄉代表、議員黃鉦凱，共同聯署反對養雞場，痛批六腳快淪為「雞屎鄉」，製造臭味，造成周邊地價下跌，未增加稅收及就業，上午村長們在鄉公所發出怒吼，分別遞交陳情書給鄉長陳川崎及縣府農業處長許彰敏。
陳川崎宣布，即日起申請養雞場業者，如果未取得當地村長同意書，不審查，公所會嚴格把關，他說，業者依據議會通過的「嘉義縣設置畜牧場管理自治條例申請，養雞場離住宅500公尺以上，業者合法送件，公所不能拒審，但為避免抗爭，產生公害，要附村長同意書才審查。
「我們會嚴審把關！」許彰敏說，養雞場申請先由公所初審，農業處複審，會要求業者加強與在地居民溝通協調；議員黃鉦凱說，六腳正朝觀光休閒產業發展，要成為「故宮南院後花園」，如今卻因養雞場不斷設置，淪為「故宮後雞場」，為守護家園，反對設養雞場。
村長聯誼會長、雙涵村長陳鶴松說，鄉內農地便宜，每分地6、70萬元，養雞業出價加倍購地，鄉內除受六輕空汙，現在又遭受不斷增加的養雞場臭味汙染，業者雖指稱用現代「水簾式」雞舍，但當南風或北風強勁時仍瀰漫惡臭撲鼻，村長們握拳，怒喊「反對養雞場顧六腳！」
農業處說，農委會按全國養雞產銷情形評估，不同意嘉縣單獨總量管制，目前全縣養雞場703場，六腳現有67場，約占全縣養雞場10%，排名第4，待審申請案5件；養雞業說，依規定申請，投資水簾式雞舍至少上千萬元，符合現代化環保要求。
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