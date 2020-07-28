罕見！嘉義市3棟私有建物爭取成市定古蹟

嘉義市目前有13處市定古蹟，自民國103年後未再新增，「天理教東門教會」、「黃文醫師故居」及「北社尾王姓宗祠」三棟建築近期由所有權人、管理人，主動提報爭取為古蹟身分，一旦通過審議，將成為嘉義市首次私有建築主動申請指定古蹟的成功案例。

天理教東門教會為台灣少數現存的天理教神殿建築，民國107年因隔壁民宅發生火警，造成有80餘年歷史的教會遭波及，在市府文化局協助與中央文化部的補助下，歷經一年多的修繕，今年才整修完成。

東門教會會長林永珍表示，日治時期來嘉義鋪設阿里山森林鐵道的日本人彌市郎夫婦，兩人在嘉義市展開傳道的活動，1913年成立布教所，是目前全台保留最完整、最大的天理教會，體認珍貴的信仰文化與文化資產需要繼續傳承，主動提報希望指定為古蹟。

黃文醫師故居在昭和10年（1935年）是津本食堂喫茶部，具有現代主義風格的建築，光復後黃文自日本人手中購得房屋及土地所有權，民國91年再由醫師王伯智購入本建物，王伯智今年提報為市定古蹟。

參與文化資產價值評估的委員指出，黃文醫師故居建築體的構造工法、材料及工藝技術的層面來看，可謂處處驚奇，木桁架、軸組、木製電線收納盒、門窗、花玻璃等到處可見巧思及精湛的工藝技術，十分符合古蹟指定基準。

北社尾王姓宗祠民國91年登錄為歷史建築，管理人王福源說，宗祠室內空間皆有精緻彩畫，有民國8年的創作，內容包含24孝、八仙等精緻彩繪，宗祠內還有一塊清光緒9年砂岩石碑，記載王姓子孫土地與分房系內容，如同地契，罕見珍貴。