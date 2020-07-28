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先生植物人又遇中年失業 61歲的她走過低谷重返職場

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
中年失業又得照顧植物人先生的阿娟走過低谷，發展第二專長重拾信心回職場。圖／斗六就業服務中心提供
中年失業又得照顧植物人先生的阿娟走過低谷，發展第二專長重拾信心回職場。圖／斗六就業服務中心提供

「屋夜偏逢連夜雨」，今年61歲的阿娟一年多前一面工作一面照顧因中風成為植物人的先生，工作期間受了傷，無法再工作。育有二子的她，大兒子在北部工作，二兒子目前還未穩定就業，家中頓失主要經濟，龐大壓力使得阿娟快喘不過氣，所幸經由斗六就業服務中心的媒合，讓阿娟順利找到「職場第二春」。

阿娟說，自己沒有其他專長，且又是中高齡身分，工作相當難尋，屢屢碰壁，使她一度失去信心，不知所措。好在阿娟會基本的裁縫技能，在斗六就業服務中心幫助下，參加針車衣服製作的職業訓練，加強就業能力。「好開心擁有第二專長！」阿娟順利通過訓練後，加入古坑鄉大埔社區發展協會的多元就業開發方案，再度重回職場。

「除了有一份穩定收入，二度就業也讓我重拾信心！」阿娟分享，找不到工作真的很心慌，她還為此連夜作惡夢，深刻體認「沒有錢萬萬不能」的困窘。如今阿娟順利上工，在社區帶領導覽活動，進出廚房張羅料理，她更利用最拿手的針線活幫忙社區製作周邊品，勤快負責的阿娟，也深獲社區肯定。

斗六就業服務中心表示，跟阿娟一樣是中年失業，欲再求職的人占多數。根據分析，中高齡者的實務經驗豐富，及穩定就業的特性佳，因此勞動部有提供各類型職訓課程，讓中高齡者可依興趣選擇，培養第二專長，完訓後再轉銜合宜的就業方案，幫助求職者順利展開第二人生。

斗六 職場

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