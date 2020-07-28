老舊眷村診療所化身貓頭鷹小屋 成嘉義市打卡景點

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
市長黃敏惠在臉書上貼出嘉義攝影師林盈吉拍攝的網美作品。圖／市府提供
市長黃敏惠在臉書上貼出嘉義攝影師林盈吉拍攝的網美作品。圖／市府提供

嘉義市曾經有許多老眷村，精忠新城在改建之後保留原本眷村診療所，原本作為社區的長期照護站，今年由貝萊登幼兒園學童和藝術家來共同彩繪，讓原本的老眷村建物，變成彩繪貓頭鷹小屋，意外成為網美拍照打卡點。

市長黃敏惠在臉書上貼出嘉義攝影師林盈吉拍攝的網美作品，介紹可愛的貓頭鷹小屋，和精忠社區社區營造的成果，黃敏惠說，彩繪小屋就在精忠新城活動中心旁，希望打造全齡共享的宜居城市。

市府指出，在圳頭里社區居民、里長和市府的通力合作下，精忠社區取得的中國信託慈善基金會的「台灣夢」計畫，邀請老師來貓頭鷹彩繪小屋裡陪伴下課後的弱勢孩子、指導功課，也進行品德教育。

同時小屋也是食物銀行，由家樂福提供即食品、經過社區志工的協助整理，放置在愛心冰箱內供需要的人拿取。一方面愛惜資源、也讓有需要的人能沒有壓力的使用資源。

貝萊登幼兒園園長李琇如表示，今年邀請嘉義大學幼教系簡美宜教授、台灣新銳藝術家吳筱瑩、法國藝術家Toph Chevance齊方斯、社區楊文俊里長及社區長輩，大家聯合創作，彩繪圳頭里關懷C據點。

市長黃敏惠在臉書上貼出嘉義攝影師林盈吉拍攝的網美作品。圖／市府提供
市長黃敏惠在臉書上貼出嘉義攝影師林盈吉拍攝的網美作品。圖／市府提供
市長黃敏惠在臉書上貼出嘉義攝影師林盈吉拍攝的網美作品。圖／市府提供
市長黃敏惠在臉書上貼出嘉義攝影師林盈吉拍攝的網美作品。圖／市府提供

貓頭鷹 嘉義 藝術家

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