台南四草大橋下赫見豬屍 焚毀掩埋後急消毒

中央社 / 台南28日電

台南市農業局動物防疫保護處昨晚接獲海巡單位轉報指出，安平區四草大橋下消波塊發現一具豬隻屍體，防疫人員封鎖現場採樣後，於附近沙灘將豬屍焚毀掩埋，並消毒周邊區域。

台南市動物防疫保護處副處長莊惟超今天表示，海巡署南部分署第一一岸巡隊安平漁港安檢所人員昨晚向台南市動保處通報後，隨即在現場拉起警戒帶。動保處防疫人員到場後初判，豬屍約3週齡，體重約6公斤，經海水浸泡及海浪沖刷，屍體已明顯腫脹，體型外觀仍保持完整。

莊惟超表示，防疫人員依標準作業流程進行採樣，並送到行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行檢驗，豬屍則移至沙灘上進行防疫工作。防疫人員穿著隔離防護衣進行現場封鎖管制，採取就地焚毀掩埋後消毒，並灑上漂白粉徹底消毒完畢。

他說，因中國非洲豬瘟疫情持續延燒，亞洲目前已經有12個國家發生非洲豬瘟疫情。台灣防疫檢疫單位全力動員，防堵非洲豬瘟傳入。目前台南市養豬戶有607戶，飼養頭數約60萬頭，排名為各縣市第4多，因此市府嚴陣以待，不敢大意。

非洲豬瘟 海巡署 疫情

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