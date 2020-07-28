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台南驚見漂流豬屍 動保處漏夜緊急處理消毒
再現豬屍！台南市農業局動保處昨晚接獲海巡署南部分署通報，安平區四草大橋下消波塊下方有死豬，動保處防疫人員穿著隔離防護衣，經海巡人員協助完成採樣焚毀消毒等處置，並送到農委會家畜衛生試驗所進行檢驗。
南市動保處呼籲畜牧場或家中飼養動物死亡不可以任意丟棄，一旦查獲可依動物傳染病防治條例開罰5萬到100萬元。此外養豬業者如發現可疑疫情，如豬隻出現血痢、全身性出血時，應立即主動與動保處聯繫。
海巡署人員昨晚通報動保處後即拉起警戒帶，動保處防疫人員趕至初步研判，該豬屍出生約3周，重約6公斤，經海水浸泡及海浪沖刷，屍體已明顯腫脹，體型外觀仍保持完整。
豬屍在海巡署人員協助下移至沙灘上進行防疫工作，動保處防疫人員穿著隔離防護衣進行現場封鎖管制、採樣送驗；並在海巡署人員協助下採取就地焚毀後掩埋後，以消毒劑消毒後灑上漂白粉澈底消毒。
動保處指出 ，中國非洲豬瘟疫情持續延燒已累計187案例，亞洲已有12個國家發生非洲豬瘟疫情，全台防疫檢疫單位全力動員防堵；目前南市養豬戶有607戶，飼養頭數約60萬頭，排名全國第四，市府繃緊神經嚴陣以待，全面落實執行防疫作業，市長黃偉哲並指示農業局動保處仍應加強執行各項防範措施，以確保養豬產業安全。
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