台南驚見漂流豬屍 動保處漏夜緊急處理消毒

再現豬屍！台南市農業局動保處昨晚接獲海巡署南部分署通報，安平區四草大橋下消波塊下方有死豬，動保處防疫人員穿著隔離防護衣，經海巡人員協助完成採樣焚毀消毒等處置，並送到農委會家畜衛生試驗所進行檢驗。

南市動保處呼籲畜牧場或家中飼養動物死亡不可以任意丟棄，一旦查獲可依動物傳染病防治條例開罰5萬到100萬元。此外養豬業者如發現可疑疫情，如豬隻出現血痢、全身性出血時，應立即主動與動保處聯繫。

海巡署人員昨晚通報動保處後即拉起警戒帶，動保處防疫人員趕至初步研判，該豬屍出生約3周，重約6公斤，經海水浸泡及海浪沖刷，屍體已明顯腫脹，體型外觀仍保持完整。

豬屍在海巡署人員協助下移至沙灘上進行防疫工作，動保處防疫人員穿著隔離防護衣進行現場封鎖管制、採樣送驗；並在海巡署人員協助下採取就地焚毀後掩埋後，以消毒劑消毒後灑上漂白粉澈底消毒。