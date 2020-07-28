高跟鞋教堂吸客 廠商挖空心思推出獨特「紅蚵豆花」

暑假旺季，安心旅遊啟動，雲嘉南濱海國家風景區管理處25日晚間在嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，舉行「追光逐影藝術季」開幕，高跟鞋教堂再現風華，為吸引遊客，承租經營園區的所羅門國際公司董事長陳建璋，邀請料理師傅運用在地特產蚵仔，搭配豆花，料理獨特小吃「紅蚵豆花」，讓客人有看又有吃。

「鹹蚵仔與甜豆花怎麼搭？」園區餐廳「紅蚵豆花」新料理推出，客人一聽「蚵仔豆花」，都滿臉疑惑，味道好吃嗎？有沒有蚵仔腥味？客人品嘗後，直呼「好特別口味，沒有蚵仔腥味，滑嫩豆花加蚵仔鮮味，讓人一口接一口，吃出獨特好味道。

蚵仔是營養庶民美食料理，作法逾百種之多，最受歡迎國民美食蚵仔煎、蚵仔麵線、蚵仔湯、蚵仔包、蚵仔豆腐等，「紅蚵豆花」是新料理，陳建璋說，師傅用紅糖、米酒去蚵仔腥味，再搭配豆花，讓人聞不到腥味，卻能吃出蚵仔鮮味及豆花滑嫩口感。

雲嘉南濱海管理處結合愛情產業，打造高跟鞋教堂成為拍婚紗景點，還有仙履奇園ＡＲ體驗館，園區賣場前年委外經營，首辦跨年歌舞表演，業者資千萬元打造大型圓頂天幕劇院。