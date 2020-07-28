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愛情大草原總統茶宴 司茶人西班牙籍牙醫成話題
蔡英文總統24日到嘉義縣阿里山公路上愛情大草原旺萊山，參加縣長翁章梁安排的阿里山高山茶宴，翁邀嘉義縣文化基金會董事、大同技術學院茶文化事業經營系主任方婷婷，規畫茶宴，為行銷茶國際化，安排西班牙司茶人法蘭克，為總統司茶，茶宴結束，法蘭克背景引人好奇，成為話題。
33歲法蘭克是牙醫，在大同教茶學英語，前年認識從台灣到西班牙攻讀牙醫的妻子，婚後來台定居，無法執業牙醫，方婷婷教他茶道，法蘭克來台前未接觸阿里山茶，喝了阿里山高山烏龍茶，直說「好特別」，深深著迷。
學茶1年多，擔任總統司茶人，讓他緊張又興奮，他妻子剛生產男嬰，剛升格父親的他說，在家鄉未與總統面對面，來台很榮幸為總統司茶，他盡心盡力做好司茶人角色。當天總統仔細觀看法蘭克專注司茶過程，總統品茶直說「好茶、好喝！」因趕行程，無法續杯，感到意猶未盡。
方婷婷說明總統茶宴特色，阿里山高山茶頂級茶區分布北回歸線兩側，終年雲霧籠罩，日夜溫差大，葉肉厚果膠含量高，香氣十足，茶湯甘甜順口，堪稱世界第一等好茶。
為因應阿里山茶區觀光民宿產業暨茶文創產業需求，茶經營系發展茶食尚，與活泉茶坊研發阿里山森林櫻花火車新意象羊羹，運用當季火龍果製作櫻花，綠茶粉製作樹葉，仙草製作火車、鐵軌、樹幹荔枝果凍鋪陳背景，當天展示羊羹給總統觀賞。
茶宴由太平茶區林櫻茹老師創編「聞香杯茶藝」展演，指導茶文化系學生來自太平、太和、太興、樟樹湖等茶區茶二代，在優美古典音樂展演泡茶技巧。
方婷婷表示，越來越多外國人定居嘉義，深受嘉義茶文化影響學習泡茶，來自西班牙牙醫師法蘭克參與多場阿里山茶會司茶，從中體悟阿里山茶文化底蘊與內涵，認為台灣茶價值不輸給葡萄酒，值得透過產官學跨域整合於國際搏茶會活動，讓更多外國朋友參訪高山茶都，體驗嘉義多元新茶文化。
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