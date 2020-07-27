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印尼商協訪台與雲林農產物流簽備忘錄 上看千萬元商機
印尼國際商業協會會長曾姍姍今天率團拜訪雲林縣，在縣長張麗善的見證下，與雲林農產物流公司董事長簡明欽簽署合作備忘錄，期深化雙方在商業、農業等經貿有更多往來。
曾姍姍說，此行受到印尼總統府委託，特地訪台與雲林縣接洽農業、商業等方面合作細節，入境後雖得先接受14天防疫隔離，但仍相當期待雙方合作，讓農產品銷售管道及商業貿易更加暢通，未來也有更多機會分享農業技術經驗，促進更多合作機會。
張麗善表示，雲林是農業大縣，有優秀的生鮮蔬果以及農漁畜等各項農產品，農業產值已連續4年蟬聯全國第一，印尼也是農業的大國，且擁有2.6億的人口數，是全世界人口第四多的國家，每年有相當大的農產品進口需求。
張麗善指出，目前農產物流公司規畫率先外銷雲林盛產的稻米及醬油，此次合作上看千萬元商機，也期藉機將雲林良品推向國際，拓展海外市場版圖。
簡明欽表示，印尼商業協會已多次接洽，力邀合作，今天完成合作備忘錄簽署，也正式宣布雙方共同邁出下一步。農產物流公司將會整合縣內各鄉鎮市優質農產品，通過印尼商協銷往印尼，讓雲林良品接軌國際市場。
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