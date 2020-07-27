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漁網不見了！雲林風電工程船和漁船海上對峙 海巡艇戒備

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林海上風電今天下午發生工作船和漁船對峙局面，情勢一度緊張，怕升高衝突，海巡船艇也出海戒備。圖／漁民提供
雲林海上風電今天下午發生工作船和漁船對峙局面，情勢一度緊張，怕升高衝突，海巡船艇也出海戒備。圖／漁民提供

雲林縣風力發電今天下午發生漁船和能源公司的工程船在海上對峙局面，海巡署也出海制止維持海上秩序，以防雙方在海上發生衝突，直到晚間雙方零星船隻都在海上對峙，漁民說，他們漁網不見了，工程公司要給大家一個交待，否則海上抗爭沒完沒了。

達德能源公司計畫在雲林縣口湖鄉海域施工架設80座大型離岸風機，由於該海域也是漁民重要傳統漁場，目前他們每天都還出海捕漁。

今天下午2時許，有幾漁船出海準備收網，發現40多支漂浮海面用來標示的漁網旗桿，竟全部不翼而飛，漁船更發現能源公司的工程船也在附近，懷疑是工程船所為，於是招喚約20多艘漁船出海，準備找對方理論。

當時岸上海巡單位發現有異，也馬上出動巡邏艇出海趕到現場，雙方在距離海岸約8公里處對峙，海巡艇以廣播要雙方冷靜。兩艘工程船也駛離工區，漁船也回港，沒想到過不久，工程船又折返海上工區，漁民從衛星定位系統發現工程船又回來，馬上又出海。

雙方你出海我閃避，就這樣來回3、4次，直到目前約晚間6時，少數漁船仍停留現場守護漁場，不讓工程船再進來。

本報記者以電話和還在海上與對方對峙的雲林近沿海作業漁船協進會理事長李平順聯繫，他說，達德的開發計畫與施工方式，對當地漁業與生態傷害太大，漁民難以接受。

他說，7月15日能源局派員居間協商，讓漁民與達德公司召開協調會，但協調會上協調事項未處理完成，漁民也要求暫時停工，但達德聘僱的施工船仍進入海域，不顧近海漁民意見欲強行施工，令人無法接受。

李平順說，大家並非反對能源開發，但針對上次漁網被破壞的事情還在協調，不該就有風聲來抹黑大家，他希望大家能好好坐下來再談，但絕不能再破壞他們漁具。

為防止海上對峙，升高衝突。目前海巡署巡邏船仍戒備中。李平順說，衝突是否升高，要看達德公司的解決誠意與智慧，如果在沒有達成協議之前，再發生漁具被破壞，他們會採取更激烈抗議。

達德雲林辦公處執行長潘正綱表示，今天工作船執行的是海上纜線連接工作，完全沒有擾動海底，工作船還是無動力船，須靠拖船出海，更不可能破壞漁民的漁具，且他們都依法定程序於上周在各海巡單位或漁會張貼公告施工位置和情況，並非偷偷摸摸或非法出海，希望大家理性看待此事。

雲林海上風電今天下午發生工作船和漁船對峙局面，情勢一度緊張，怕升高衝突，海巡船艇也出海戒備。圖／漁民提供
雲林海上風電今天下午發生工作船和漁船對峙局面，情勢一度緊張，怕升高衝突，海巡船艇也出海戒備。圖／漁民提供
雲林海上風電今天下午發生工作船和漁船對峙局面，情勢一度緊張，怕升高衝突，海巡船艇也出海戒備。圖／漁民提供
雲林海上風電今天下午發生工作船和漁船對峙局面，情勢一度緊張，怕升高衝突，海巡船艇也出海戒備。圖／漁民提供
雲林海上風電今天下午發生工作船和漁船對峙局面，情勢一度緊張，怕升高衝突，海巡船艇也出海戒備。圖／漁民提供
雲林海上風電今天下午發生工作船和漁船對峙局面，情勢一度緊張，怕升高衝突，海巡船艇也出海戒備。圖／漁民提供
雲林海上風電今天下午發生工作船和漁船對峙局面，情勢一度緊張，怕升高衝突，海巡船艇也出海戒備。圖／漁民提供
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漁民 海巡署

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