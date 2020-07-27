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三倍券安心旅遊超值玩「嘉」 嘉縣結合17大業者推遊程

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣中埔鄉築夢森居推出花費現金100元加上三倍券200元，可獲得價值750元的遊程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉築夢森居推出花費現金100元加上三倍券200元，可獲得價值750元的遊程。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁今宣布攜手縣內17大親子旅遊特色業者，公布15種超值親子玩法，7月底至9月底期間，總共2800組優惠體驗價，今晚開放報名，只要運用三倍券、安心旅遊等優惠，就可體驗3倍超值遊程，住宿嘉縣合法旅宿再送價值600元小職人體驗營，活動超值。

翁章梁表示，今年是嘉義縣親子元年，除推出5種職人體驗、17大親子景點、15種超值玩法，也特邀嘉義縣爸媽寶貝育兒發展協會及在地特色業者，共同簽署親子旅遊合作意向書，從下而上讓親子家庭了解縣內親子景點，並透過實際體驗參與遊程設計到行銷推廣，將在地景點重新包裝，融入親子共學概念。

嘉義縣文化觀光局表示，民眾只要花100元、200元就可體驗市值300元以上的遊程，花300、500元更可以搭船出外傘頂洲抓螃蟹，舉例來說，阿里山逐鹿部落推出100元體驗園區導覽、小鹿餵食秀、手洗愛玉、射箭體驗，向禾休閒漁場則推出花費500元三倍券，可體驗價值899元的海事體驗或主題船航行。

文觀局長許有仁表示，最「嘉」優惠方案除了最超值親子共學旅程，只要搭配安心旅遊方案，入住嘉義縣合法旅宿，可以住宿憑證免費報名親子界秒殺級的小職人體驗營，結合地方特色推出五大獨「嘉」體驗，如小茶人、咖旅小達人、小海盜、小農夫、小獵人等。

嘉義縣景點包羅萬象，海線至山間林地皆有觀光工廠、博物館與地方特色景點值得深入探索，此次結合在地景點與串聯親子共學議題，推出15套特色旅遊，讓孩子能邊玩邊學、感受學習樂趣，今晚開放第一波報名，8月10日將開放第二波報名，詳細活動資訊可上臉書粉專「漫遊嘉義」 查詢。

嘉義縣長翁章梁今攜手縣內17大親子旅遊特色業者，簽署親子旅遊合作意向書，推出15種超值親子玩法。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁今攜手縣內17大親子旅遊特色業者，簽署親子旅遊合作意向書，推出15種超值親子玩法。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣東石鄉向禾休閒漁場推出花費500元三倍券，可體驗價值899元的海事體驗或主題船航行。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉向禾休閒漁場推出花費500元三倍券，可體驗價值899元的海事體驗或主題船航行。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁今攜手縣內17大親子旅遊特色業者，簽署親子旅遊合作意向書，推出15種超值親子玩法。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁今攜手縣內17大親子旅遊特色業者，簽署親子旅遊合作意向書，推出15種超值親子玩法。記者陳玫伶／攝影

嘉義 翁章梁 三倍券

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