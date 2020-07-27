庇護性就業 照顧身心障礙者解決勞務缺工

全國庇護工場目前有149家，可提供庇護性就業服務數約2千多，其中雲林縣就有7家，分別提供生活用品或食品加工、代工；環境清潔及綠美化，甚至農務代工等服務。雲林縣復健青年協進會總幹事林金順說，庇護性就業目的是讓具有基本自主生活能力及技能者參與，藉此提升自信及能力後，再銜接至支持性就業，穩定後可再進階到一般職場中就業。

雲林縣勞工處表示，具就業意願但能力不足的身心障礙者，無法進入一般就業市場，因此法人或事業機構申請設立庇護工場，可提供庇護性就業服務，打造適性空間，培養庇護性就業者自主能力及工作技能。

勞工處指出，有意願參與庇護性就業者，須先經職業輔導評量能力及性向，並通過庇護工場「入場指標」的訓練及測試才能就業，機構再依產能核薪，因此不受勞基法約束。

庇護性就業者提升自主生活及工作能力後，機構或相關單位會協助輔導轉銜至一般職場中的支持性就業，由支持性就業服務員陪同就業三個月，並評估工作狀況，能力穩定後未來可朝向一般性職場競爭。

縣內庇護工場現有圓夢庇護工場、緣享庇護養花場、金健康庇護農場、和拓環保科技有限公司附設庇護工場、糧莘庇護農場、可麗兒清潔工坊、旺安庇護工場等7家，目前有2家有意願申請設立農場性質的庇護工場。