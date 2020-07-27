家扶孩子在晁陽綠能園區學有機 過貓水餃好吃又營養

雲林家扶中心今天在麥寮晁陽綠能園區舉辦夏令營，除學習包有機水餃，更在綠能園區露營，共度3天快樂野營生活。

雲林家扶中心主任廖志文感謝雲林縣府公益彩券盈餘分配款、英國保誠人壽以及富偉科技集團、育達獅子會、育達慈善會贊助經費，讓夏令營能在疫情解封後恢復，家扶孩子露營、控窯、農事採摘蔬菜，學習野營生活。

身兼家扶基金會董事的富偉科技集團董事長蕭文龍，肯定家扶夏令營精心規劃，也感謝保誠人壽教導理財四大觀念，引導孩子思考零用錢記帳、儲蓄、量入為出等地規劃，並在晁陽綠能園區學習綠色經濟及友善農業栽培法。