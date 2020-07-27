101歲失學阿嬤仍照顧兩代人 今天喜圓讀冊夢

「走過1世紀，才老來得福！」雲林褒忠鄉101歲阿嬤張林饁，一輩子為了家庭，年老還得守護病榻的老伴，無奈命運作弄，兒子先走媳婦也中風，年已百歲的阿嬤還蠟燭兩頭燒，幸在華山基金會協助下，阿嬤走出悲傷，從小一直未能如願求學的她，今天如願為自己寫下「福」字。

張阿嬤一生辛勞，過著早出晚歸的農耕生活，老人家這輩子最大的遺憾，就是幼時家中環境不好，沒有能力供她讀冊，年幼失學的她，總對朋友說，再老都想去念書，原以為年老可享清福，為自己實現求學夢。

不料，老公年衰臥病，需靠她照護，其兒子也往生，媳婦還跟著中風，使她年屆百歲，還得照顧兩代人，幸好華山基金會適時伸出援手，協助照護其家人，讓阿嬤有機會自己練練寫字。

褒忠鄉長陳建名今邀鄉代林月女、老人會理事長林金興、村長丁秋蘭及幼兒園長周進興探望阿嬤，並由秘書周育靖與阿嬤一起寫下大大的「福」字，祝福阿嬤未來日子都能天天幸福，並為阿嬤戴上學士帽進行撥穗儀式，讓阿嬤一圓心中的讀冊夢，褒忠鄉幼兒園小朋友也一起擁抱阿嬤，讓老人家滿心溫暖。