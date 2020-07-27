台南議會民進黨團 邀新警局長詹永茂破冰會談

台南市政府警察局長詹永茂於17日上任，今天受邀到台南市議會民進黨團進行「破冰會談」。黨團總召邱莉莉表示，先前提出的杯葛說法是對事不對人，期許詹永茂積極表現。

前台南市警察局長周幼偉上任不到1年遭到職務調整後，改由詹永茂接任。台南市議會民進黨團曾召開記者會肯定周幼偉任內的表現，並揚言杯葛新局長人事。

民進黨團總召邱莉莉、幹事長李宗翰及書記長林志展，今天邀請詹永茂前往黨團辦公室進行「破冰會談」，針對治安及交通議題交換意見。

黨團三長提出三點期許，希望詹永茂落實預防及打擊犯罪，讓市民安心；加強與交通局的資訊對接，用科技及大數據提升台南市交通品質；關照瞭解基層員警需求，凝聚基層向心力並提振基層士氣。例如針對打壓員警的檢舉魔人要有積極應處作為，確保市警局有更好的服務及表現，持續爭取市民肯定。

邱莉莉在會中表示，周幼偉任內台南治安表現是六都第一，當時召開記者會要求中央收回成命，即便知道地方民意機關無法干涉中央人事權，還是要讓中央知道地方對周幼偉的肯定。期許詹永茂能延續周幼偉任內在治安及待人處事上的積極表現。