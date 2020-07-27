影／天使幸福圓夢 8月起雲林斗六觀光工廠上線服務

「追求幸福的過程，就是幸福」雲林縣圓夢庇護工場6位學員，經環球科技大學團隊三個月培訓，8月份將在塔吉特千層蛋糕大使館展開三個月的門市服務，一圓他們想「靠自己」自主就業的心願。豐喜食品董事長廖憲平說，「上戰場才是考驗的開始」，期望此次提供的職場體驗實習機會，能提升學員能力與自信，迎接未來的職涯挑戰。

這項由環球科技大學團隊發起的職場體驗實習計畫，以雲林縣復健青年協進會所設立的圓夢庇護工廠學員為主，培訓團隊依學員自主能力，從中選出6名學員參與實習。執行總召陳俞君說，過去他們沒有機會與身心障礙團體接觸，透過計畫，團隊獲得的不僅是實務能力，從學員身上發掘的生命力，更使他們心靈富足。

「請問今天想吃點什麼甜點呢？」語帶羞澀服務著客人的珮璇，雖然生性害羞，但透過不斷的練習，找回自信後，已能順利在外場為每一位客人介紹餐點及點餐，堪稱是門市裡的大台柱。

記性相當好的凱莉，在每一次培訓中仍舊細心抄寫筆記，幾乎零失誤的她，調製的「完美比例」飲品廣受歡迎，「我喜歡調飲料給大家喝」凱莉緩緩地說，無論是咖啡或是茶飲，皆難不倒她。

一杯杯的咖啡香，則是出自咖啡師隨純之手。被培訓團隊稱為「快手」的隨純，學習能力與反應皆很突出，更是學員們的班長。「只要客人喜歡喝，我就會一直做下去」隨純說，這對她來說是鼓勵，也是讓她有動力工作的能量。

「從個人特質到各司其職，學員經培訓後的改變相當大！」陳俞君說，尤其是自信心的展現與自我要求，他們也會為自己設立目標，力求好的表現，未來想嘗試更多工作。

指導老師何嫈嫈說，不僅是學員們需要接受三個月培訓，培訓團隊也得先自學。負責指導門市管理的許堡琇，同時也是環球校園Mini shop店長，她說「學員的學習能力和一般人不同，我們只要多點包容，多點耐心，一樣能一步步到達目標」。

活動後期才加入的攝影剪輯劉晨榆說，「被大家的愛心感動了！」團隊幸福專員林祈甫則說，「想在這段追求過程中，讓大家有幸福感！」也希望幫助學員找到適性生活空間，擁有自立能力。