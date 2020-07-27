古蹟修復工程動土 台南321巷藝術聚落暫別舞台

台南市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程今天動土，包括9棟現存建物與附屬設施將進行修復，預計民國112年8月竣工，原在此處運作的「321巷藝術聚落」暫別舞台。

台南市文化資產管理處指出，「市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群」是台灣極少數保留完整的日治時期陸軍軍用官舍群，曾於民國35年左右借給國立成功大學作為教授宿舍使用。其中位於公園路321巷27號建物為美術家郭柏川故居，除為文化資產，更是充滿台南城市記憶的空間。

台南市文資處指出，園區內共有2棟獨棟官舍與8棟雙併官舍（其中1棟雙併官舍於民國89年火損，現存基礎與部分牆體）。台南市政府自101年起逐年辦理代管、撥用、部分修繕，並陸續徵選3期藝術團隊進駐活化為321巷藝術聚落，108年5月獲中央補助修復經費。

今天的動土儀式由台南市長黃偉哲等人主持，焚香祝禱後敲錘動土，祈求工程平安順利。

黃偉哲表示，隱身在市區巷弄裡的原日軍步兵第二聯隊官舍群，擁有非常完整的景觀生態；除了建物群體本身的歷史文化價值，同時也因近年曾有國內外藝術家進駐，以及各種文創市集的舉行，成為特殊的藝術匯集場域。期許修復工程完成後，能讓「321巷藝術聚落」更具文藝與創意風韻。

黃偉哲指出，為重整市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群，市府向文化部爭取經費補助，獲得新台幣7700萬元支援，地方則是自籌1億1600多萬元，展現中央與地方齊心維護具歷史意義文化建物的心意。

台南市文化局指出，配合古蹟修復，文化局也將重新規劃園區未來營運管理，並進行周邊景觀與服務設施設計與工程。完工後將進一步串連鄰近的台南轉運站、公66生態公園、台南公園、陸軍偕行社、台南文化創意園區等，提供市民與訪客更為優質的文化觀光體驗。