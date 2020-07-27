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炎炎夏日消暑 台南235家冰店攻略地圖輕鬆找

中央社 / 台南27日電

炎炎夏日，許多民眾喜愛吃冰消暑。台南市政府觀光旅遊局收錄235家台南冰店資訊，推出「台南冰品攻略地圖」，台南市長黃偉哲也在臉書分享必吃冰品，邀大家到台南吃冰。

麻豆中央市場的「龍泉冰店」，不但是剉冰和湯圓的百年老店，更是台劇「想見你」中莫奶奶冰店的取景場地；六甲的恒安宮媽祖廟前也有一攤加麵茶的百年剉冰攤。這些特色冰店的地點，全部收錄在台南攻略地圖。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧今天表示，值得一提的是，只有南部冰友才有的共同回憶「香蕉冰」，也是在這個冰品地圖中的重要分類之一。香蕉冰獨特的香氣、綿密的口感、可以是簡單的清冰上面灑點梅子粉，也可以是繽紛的紅豆牛奶，甚至加顆生蛋黃，成為南部特有吃法的「月見冰」。地圖中也可以找到位於後壁菁寮的「和興冰果部」，擁有80年的歷史，也是近年爆紅台劇「俗女養成記」取景的冰品名店。

郭貞慧指出，台南具有深厚的文化底蘊，冰品的發展也很有歷史且多元。「台南冰品攻略地圖」是以google地圖建置的攻略圖，有別於一家一家個別搜尋，攻略圖中已經把大台南幾近全數的冰店都網羅進來，並以不同顏色分類標示出不同種類的冰品。

郭貞慧表示，地圖中除了黃偉哲近日在臉書分享今年夏天來台南必吃10家冰店之外，更分類網羅剉冰、冰淇淋、冰棒、豆腐冰、香蕉冰、雪花冰、雪淇冰、霜淇淋、其他創意冰品等共235家業者。如果民眾還有其他想推薦的店家、或地圖資訊有錯誤等意見，還可點選地圖左列選單最上方「我要推薦台南冰品」連結，將資訊提供給小編。地圖網址為https://www.twtainan.net/go/olejRRej。

冰品 香蕉 黃偉哲

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