東石海之夏閉幕 4天超過10萬人次狂歡

嘉義縣東石海之夏活動昨晚進入尾聲，現場從中午的飛天泡泡、氣墊泳池等，到晚上芒果公主喬幼、療癒女聲楊淨宇、人氣女神白家綺、「非常女」黃妃連番上陣，加上閉幕壓軸煙火秀、卡通組曲大串燒，讓大小朋友都玩得不亦樂乎，4天超過10萬人次狂歡。

嘉義縣政府表示，東石海之夏白天是小朋友的歡樂天堂，小朋友都泡在氣墊泳池裡戲水，在昆蟲樂園氣墊玩得笑開懷，還有漫天噴飛的泡泡像飛舞白雪，縣長翁章梁昨天下午也到場與小朋友玩飛天泡泡、跟著鸚友放飛金鋼鸚鵡比賽，還扮演火車頭玩接龍，並與參加蠔野人涼爽野餐組的民眾話家常。

閉幕晚會主持人綠葉紅毛笑料百出，人氣超旺的白家綺一身性感加上辣翻的舞蹈，引的全場民眾尖叫聲連連，黃妃則帶來招牌江湖神曲「追追追」及「非常女」，民眾跟著節奏大聲高唱，晚會壓軸炫光煙火秀將櫻桃小丸子、毛利小五郎、臘筆小新、小新媽媽野原美冴都請來客串，場面嗨到最高點。