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東石海之夏閉幕 4天超過10萬人次狂歡
嘉義縣東石海之夏活動昨晚進入尾聲，現場從中午的飛天泡泡、氣墊泳池等，到晚上芒果公主喬幼、療癒女聲楊淨宇、人氣女神白家綺、「非常女」黃妃連番上陣，加上閉幕壓軸煙火秀、卡通組曲大串燒，讓大小朋友都玩得不亦樂乎，4天超過10萬人次狂歡。
嘉義縣政府表示，東石海之夏白天是小朋友的歡樂天堂，小朋友都泡在氣墊泳池裡戲水，在昆蟲樂園氣墊玩得笑開懷，還有漫天噴飛的泡泡像飛舞白雪，縣長翁章梁昨天下午也到場與小朋友玩飛天泡泡、跟著鸚友放飛金鋼鸚鵡比賽，還扮演火車頭玩接龍，並與參加蠔野人涼爽野餐組的民眾話家常。
閉幕晚會主持人綠葉紅毛笑料百出，人氣超旺的白家綺一身性感加上辣翻的舞蹈，引的全場民眾尖叫聲連連，黃妃則帶來招牌江湖神曲「追追追」及「非常女」，民眾跟著節奏大聲高唱，晚會壓軸炫光煙火秀將櫻桃小丸子、毛利小五郎、臘筆小新、小新媽媽野原美冴都請來客串，場面嗨到最高點。
縣府621時舉辦的日環食攝影比賽也在昨晚邀得獎者到海之夏晚會接受翁章梁頒獎，翁章梁表示，今年的海之夏是有史以來參加人數最多的一次，一連兩個周末假日4天的節目很精彩，大人小孩都玩的很開心，讓我們相約明年海之夏，東石見。
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