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影／台南321巷日治時期軍官宿舍群 今動工整建

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市定古蹟321巷藝術聚落今天動工整修。記者修瑞瑩／攝影
台南市定古蹟321巷藝術聚落今天動工整修。記者修瑞瑩／攝影

台南市中西區公園路321巷藝術聚落內的日治時期陸軍軍官宿舍群，今天啟動為期3年的修復工程，而針對民間希望保存老樹及聚落紋理，台南市文化資產管理處表示會盡量尊重相關意見。

動土典禮上午在現場舉行，市長黃偉哲主持，立委陳亭妃等人也都到場，黃偉哲表示，總工程經費1億5000萬元，除了中央補助之外，市府自籌約一半，主要是不忍見到這麼有歷史文化的場域荒廢，希望修復之後，成為台南市另一個文化亮點。

而針對之前「拾光台南321巷」等民間團體，希望整修過程能夠開放參與，保留321巷的人文特色，「不要把321巷整修成為另外一個藍晒圖」，文資處在7月17日舉辦施工說明會，邀請民間團體參與，承諾會保留區內的老樹，及部分的紋理特色。

文資處表示，之前清查區內大約有200顆老樹，將全數保留，而建築物部分，民間希望能夠保存從日治時期至今的生活痕跡，未來將有部分保留，不會全部拆掉。

動工整修的是市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」是台灣極少數保留完整的日治時期陸軍軍用官舍群，該官舍群於民國35年前後借予國立成功大學作為教授宿舍使用，其中位於公園路321巷27號建物為美術家郭柏川故居，因此這些宿舍除了是文化資產之外，也是一處充滿城市記憶的地方。

文資處表示，園區內共有2棟獨棟官舍與8棟雙併官舍，其中一棟雙併官舍於民國89年火損，現存基礎與部分牆體，市府自101年起逐年辦理代管、撥用、部分修繕及藝術活化，同步進行古蹟的調查研究、規劃設計作業，108年5月獲得中央補助修復經費。

108年9月上網招標，因本案工程規模龐大，在3年的工期內，施工廠商必須維持穩定足夠的古蹟修復匠師人力，具有一定風險，加上受到木料價格上揚等因素之影響，共流標4次，經重新檢討預算書圖後重新上網招標，於109年5月21日決標。

文資處表示，原日軍步兵第二聯隊官舍群工程契約金額為1億5仟679萬8692元，修復內容包括9棟古蹟建物及附屬設施、圍牆、庭院等，由張玉璜建築師事務所設計監造、正宇營造股份有限公司承攬施工，修復工期為1095日曆天，預計於109年8月上旬開始履約，112年8月竣工。

案場採「對場作」精神，於工程契約中要求施工廠商必須就大小木作、泥作、瓦作等四個主要工項，聘任二組以上的匠師團隊同時進行古蹟修復，以提升修復品質。

配合古蹟修復期間，文化局重新規劃園區未來之營運管理，進行周邊景觀與服務設施之設計與工程，未來完成後可進一步串連公車轉運站、公66生態公園、文化景觀臺南公園、歷史建築陸軍偕行社、臺南文化創意園區等，提供市民與遊客更為優質的生活環境與文化觀光體驗。

台南市定古蹟321巷藝術聚落今天動工整修。記者修瑞瑩／攝影
台南市定古蹟321巷藝術聚落今天動工整修。記者修瑞瑩／攝影

修復 古蹟 歷史建築

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