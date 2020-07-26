紙風車368嘉義新港登場 虎爺生日演出「武松愛老虎」

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
「紙風車368兒童藝術工程」今天晚上於嘉義縣新港國小登場，演出「武松愛老虎」。記者陳玫伶／攝影
「紙風車368兒童藝術工程」今天晚上於嘉義縣新港國小登場，演出「武松愛老虎」。記者陳玫伶／攝影

紙風車368兒童藝術工程」今天晚上於嘉義縣新港國小登場，因正值虎爺公生日，紙風車劇團執行長李永豐特別將演出劇名「武松打虎」改名「武松愛老虎」，期望藉由劇情傳達對生態相互了解、愛護動物的理念，吸引2000多名親子到場觀看。

李永豐表示，他也屬虎，為慶祝虎爺生日，紙風車30年來首次更改劇名，劇情則原本就是將傳統「武松打虎」的劇碼，改編成老虎會殺人是因為對人類恐懼害怕，而造成的誤會，最後景陽崗下的村民與老虎大和解，所有人的誤會與恐懼也因此消散，傳遞保護動物、關心自然環境萬物的宗旨。

嘉義縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛、議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠、縣議會前秘書長黃尚文、新港文教基金會董事長陳政鴻等人前往看戲，翁章梁表示，紙風車位於台北八里的倉庫日前大火，讓大家都非常關心，今天這場演出是自倉庫大火後首次到嘉義舉辦，現場大朋友小朋友都非常期待。

翁章梁說，黃尚文於本月15日退休，他任公職多年來長期支持紙風車，期望透過今天的演出，祝福黃尚文有愉快的退休生活，也感謝所有人對紙風車的關心，相信紙風車會越戰越勇，紙風車是台灣人的紙風車。

紙風車劇團表示，「紙風車368兒童藝術工程」因疫情停演半年，今年度首次巡演第三場演出抵達嘉義縣新港國小，由在地「新港魅力商圈協會」贊助，也獲嘉義縣議會、嘉義縣文化觀光局、嘉義縣政府教育處、新港鄉公所、新港國小及新港奉天宮的全力支持。

紙風車劇團感謝公所及學校除免費借用場地，也出動志工人力協助演出順利，在地人的熱情幫忙及付出，期望成功辦好這場演出活動，讓孩子有一個美好與驚奇的夜晚。

「紙風車368兒童藝術工程」今天晚上於嘉義縣新港國小登場，吸引2000多名大小朋友參與。記者陳玫伶／攝影
「紙風車368兒童藝術工程」今天晚上於嘉義縣新港國小登場，吸引2000多名大小朋友參與。記者陳玫伶／攝影
「紙風車368兒童藝術工程」今天晚上於嘉義縣新港國小登場，吸引2000多名大小朋友參與。記者陳玫伶／攝影
「紙風車368兒童藝術工程」今天晚上於嘉義縣新港國小登場，吸引2000多名大小朋友參與。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（右六）、新港鄉長林茂盛（左三）、議員林秀琴（右五）、葉孟龍（左二）、陳文忠（右三）、縣議會前秘書長黃尚文（右七）、新港文教基金會董事長陳政鴻（右二）等人前往看戲。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（右六）、新港鄉長林茂盛（左三）、議員林秀琴（右五）、葉孟龍（左二）、陳文忠（右三）、縣議會前秘書長黃尚文（右七）、新港文教基金會董事長陳政鴻（右二）等人前往看戲。記者陳玫伶／攝影
紙風車劇團執行長李永豐（左二）感謝民眾對紙風車劇團的關心及支持。記者陳玫伶／攝影
紙風車劇團執行長李永豐（左二）感謝民眾對紙風車劇團的關心及支持。記者陳玫伶／攝影

紙風車 嘉義 翁章梁

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