上百隻鸚鵡現身東石海之夏 有鸚鵡調皮不回來

嘉義縣東石海之夏活動今天下午邀請「鸚雄聯盟」團隊舉行鸚鵡鳥聚及比賽，賽程分為60秒最快回手及耐力賽，由縣長翁章梁等人聽裁判指示放鳥，時間一到上百隻色彩繽紛的鸚鵡同時飛上天空，吸引民眾抬頭觀看，比賽前三名將獲得鸚鵡用品及獎盃。

等時間一到，飼主吹響口哨呼喊鸚鵡名稱，有鸚鵡聽到飼主叫喊馬上飛到主人手上，也有鸚鵡原打算飛下，因多數參賽飼主都穿著團服，找不到主人只能繼續向上飛行，還有鸚鵡在升空後，直接飛到空地旁的樹上休息，或與其他鸚鵡飛到很遠的地方，叫不回來，等鸚鵡拍翅飛到飼主手中，現場響遍歡呼及掌聲。

團員杜啟豐表示，他們團員來自全台，甚至有從台北、宜蘭來的，大家算是第一次到這麼大的戶外場地舉行鳥聚及比賽，為避免有心人士偷偷將鳥友的鸚鵡帶回家，現場活動全程錄影，如果找不到順利飛下來的鸚鵡，團隊群組可協助搜尋。