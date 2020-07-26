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上百隻鸚鵡現身東石海之夏 有鸚鵡調皮不回來

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
「鸚雄聯盟」團隊今天下午於嘉義縣東石海之夏活動舉行鸚鵡鳥聚及比賽，縣長翁章梁（右五）現場聽裁判指示放鳥。圖／嘉義縣政府提供
「鸚雄聯盟」團隊今天下午於嘉義縣東石海之夏活動舉行鸚鵡鳥聚及比賽，縣長翁章梁（右五）現場聽裁判指示放鳥。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣東石海之夏活動今天下午邀請「鸚雄聯盟」團隊舉行鸚鵡鳥聚及比賽，賽程分為60秒最快回手及耐力賽，由縣長翁章梁等人聽裁判指示放鳥，時間一到上百隻色彩繽紛的鸚鵡同時飛上天空，吸引民眾抬頭觀看，比賽前三名將獲得鸚鵡用品及獎盃。

等時間一到，飼主吹響口哨呼喊鸚鵡名稱，有鸚鵡聽到飼主叫喊馬上飛到主人手上，也有鸚鵡原打算飛下，因多數參賽飼主都穿著團服，找不到主人只能繼續向上飛行，還有鸚鵡在升空後，直接飛到空地旁的樹上休息，或與其他鸚鵡飛到很遠的地方，叫不回來，等鸚鵡拍翅飛到飼主手中，現場響遍歡呼及掌聲。

團員杜啟豐表示，他們團員來自全台，甚至有從台北、宜蘭來的，大家算是第一次到這麼大的戶外場地舉行鳥聚及比賽，為避免有心人士偷偷將鳥友的鸚鵡帶回家，現場活動全程錄影，如果找不到順利飛下來的鸚鵡，團隊群組可協助搜尋。

現場民眾表示，平時看到鸚鵡不是在籠子裡，就是被鍊在架子上，第一次看到這麼多鸚鵡飛在天空，非常特別，有些鸚鵡飛了好幾圈，主人怎麼叫、怎麼吹哨、拍手都叫不回來。

「鸚雄聯盟」團隊今天下午於嘉義縣東石海之夏活動舉行鸚鵡鳥聚及比賽，鸚鵡一回到飼主手上，現場響遍歡呼及掌聲。記者陳玫伶／攝影
「鸚雄聯盟」團隊今天下午於嘉義縣東石海之夏活動舉行鸚鵡鳥聚及比賽，鸚鵡一回到飼主手上，現場響遍歡呼及掌聲。記者陳玫伶／攝影
「鸚雄聯盟」團隊今天下午於嘉義縣東石海之夏活動舉行鸚鵡鳥聚及比賽，現場聚集上百隻鸚鵡。記者陳玫伶／攝影
「鸚雄聯盟」團隊今天下午於嘉義縣東石海之夏活動舉行鸚鵡鳥聚及比賽，現場聚集上百隻鸚鵡。記者陳玫伶／攝影
「鸚雄聯盟」團隊今天下午於嘉義縣東石海之夏活動舉行鸚鵡鳥聚及比賽，鸚鵡一回到飼主手上，現場響遍歡呼及掌聲。記者陳玫伶／攝影
「鸚雄聯盟」團隊今天下午於嘉義縣東石海之夏活動舉行鸚鵡鳥聚及比賽，鸚鵡一回到飼主手上，現場響遍歡呼及掌聲。記者陳玫伶／攝影

翁章梁 裁判 嘉義

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