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疫情衝擊七股文蛤產銷 業者：價格回升仍不如往年

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫情衝擊七股文蛤產銷，業者表示，價格雖已漸回升仍不如往年行情。圖／郭永慶提供
疫情衝擊七股文蛤產銷，業者表示，價格雖已漸回升仍不如往年行情。圖／郭永慶提供

受到新冠肺炎疫情影響，消費需求降低，台南七股文蛤今年初以來價格疲弱，最近兩個月疫情趨緩，價格緩步回升，但不如往年行情。台南市政府農業局與養殖戶也籲請消費者多多選購，力挺本地最新鮮又美味的文蛤養殖業。

「3月最慘，現在慢慢恢復中...」七股文蛤產銷班第九班班長郭永慶說，春節疫情爆發後，外食人口暴跌，一些餐廳顧客全嚇跑，需求瞬間幾乎凍結，3月時每台斤產地價僅55元，瀕臨賠本，目前緩步回升到60元上下，離去年此時約80元，仍有一段距離。

他指出，所幸近兩個月來疫情穩定，一些餐廳又見人潮，文蛤需求也增加，暑假迄今，國人國內旅遊人口大增，依照往年經驗，文蛤至中秋節前價格應會趨於穩定，總算是苦盡甘來。

郭永慶指出，七股地區適合文蛤養殖，養殖戶不抽地下水，逕引海水低密度生態養殖，「海水味」口感與其他地區不同，肉質也較Q彈，籲請消費者多多選購。

台南市政府農業局也表示，台南文蛤養殖面積約3000公頃，年產量約1萬3300噸，主要養殖為七股、北門區。今年因疫情影響，目前產地價格低於去年同期，仍在每台斤養殖成本50元以上。

農業局長謝耀清說，針對當前文蛤價格偏低，農業局將持續辦理水產行銷活動；配合8月1日辦理海鮮節及市府接續辦理台南優質水產促銷展售推廣，增加文蛤銷售量，加上國內疫情趨緩，民眾消費需求逐漸增加，後續價格應會持續回升。

疫情衝擊七股文蛤產銷，業者表示，價格雖已漸回升仍不如往年行情。圖／郭永慶提供
疫情衝擊七股文蛤產銷，業者表示，價格雖已漸回升仍不如往年行情。圖／郭永慶提供

疫情 中秋節 新冠肺炎

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