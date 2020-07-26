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廈門藝術家沈金山首次台灣個展 總爺藝文中心展出

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
廈門藝術家沈金山首次在台灣開個展，在台南麻豆總爺藝文中心展出30件作品。圖／總爺藝文中心提供
廈門藝術家沈金山首次在台灣開個展，在台南麻豆總爺藝文中心展出30件作品。圖／總爺藝文中心提供

廈門藝術家金山首次在台灣開個展，在台南麻豆總爺藝文中心展出30件作品，以大型卷軸「漆畫」，激盪東方傳統美學與當代藝術多元化視覺衝擊。

總爺藝文中心表示，此次展覽至9月13日，有別於以往以木頭為底才進行雕塑繪畫的漆藝呈現，本次到總爺作品以「紙」為載體，蘊含東方文明身分，且有長度達5公尺大型卷軸畫作展出，以漆、礦物質粉等素材進行創作，呈現不同材料在紙張上疊合、碰撞視覺饗宴。

而沈金山自幼對「漆」情有獨鍾，崇尚東方美學文化並修習當代藝術，目前從事繪畫、雕塑、漆藝等數種藝術研究，創作過程中不斷探索、反思如何突破藝術固有的表達方式。

其中，本次展出「拓山」系列作品，以5公尺長的卷軸作畫，透過大漆不同表現手法，完美演繹出層巒疊嶂壯麗山景，在文化傳承中創造新的敘述手法，俯仰之間盡是對古今未來的沉思。

總爺藝文中心表示，正逢暑假，園區也安排一系列親子活動，如暑期手作體驗課程、周末下午茶音樂會、利澤國際偶戲藝術村進駐表演及日本、荷蘭駐村藝術家駐村成果展覽等豐富藝文展演內容。

詳細資訊可至總爺藝文中心臉書粉絲專頁查詢，館室開放時間為每周三至週周上午9點至下午五點（中午無休），洽詢電話（06）5718123。

藝術家 金山 荷蘭

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