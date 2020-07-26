洗刷髒河惡名 環保局祭出新虎尾溪淨化對策

雲林縣新虎尾溪被列入全台九大汙染河川之一，因沿線畜牧場多，一天的BOD（生化需氧量）約6千公斤，環保局祭出改善對策，除加強定期與不定期稽查工作，也輔導畜牧場將畜牧廢水資源化，轉化成沼液、沼渣作為農耕施肥所用，推行至今六年，完成申請數為全國之冠，成效相當好。

環保局長鄭育麟表示，新虎尾溪流經縣內11鄉鎮，沿線測站莿桐一號橋、新虎尾溪橋、中正橋、豐橋至下游的海豐橋為中度汙染程度，到出海口的蚊港橋已達高度汙染程度，來源主要為畜牧廢水、工業廢水及家庭廢水，因河川稀釋力無法承受所有放流即造成嚴重汙染。

鄭育麟指出，新虎尾溪沿線目前列管的畜牧業有98家，環保局除進行稽查及水質檢測，也已全面清查畜牧場飼養及環保設施規模，並輔導須改善汙水處理系統的業者進行改善。

鄭育麟表示，依據水汙法規定，除廢水產生量較大的列管事業需裝設自動連續監測設施，列管事業（包含畜牧業）若有繞流或稀釋行為排放廢汙水，須依規定裝設監測設施進行監控。

環保局同時也輔導養豬戶將養豬廢水資源化，以紅泥沼袋發酵後的沼液沼渣施灌於農田中。目前新虎尾溪流域共有29家沼渣沼液施灌計畫申請通過，另外有8家有意願提出申請。

鄭育麟表示，但因2千頭以下的小型養豬場多，考慮豬糞水集運成本，環保局另外推出「大場帶小場」政策，減輕小型豬場負擔，避免再有偷排廢水汙染河川的情事發生。