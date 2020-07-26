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洗刷髒河惡名 環保局祭出新虎尾溪淨化對策

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣環保局祭出改善對策整治新虎尾溪，盼早日洗刷髒河惡名。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局祭出改善對策整治新虎尾溪，盼早日洗刷髒河惡名。記者陳苡葳／攝影

雲林縣新虎尾溪被列入全台九大汙染河川之一，因沿線畜牧場多，一天的BOD（生化需氧量）約6千公斤，環保局祭出改善對策，除加強定期與不定期稽查工作，也輔導畜牧場將畜牧廢水資源化，轉化成沼液、沼渣作為農耕施肥所用，推行至今六年，完成申請數為全國之冠，成效相當好。

環保局長鄭育麟表示，新虎尾溪流經縣內11鄉鎮，沿線測站莿桐一號橋、新虎尾溪橋、中正橋、豐橋至下游的海豐橋為中度汙染程度，到出海口的蚊港橋已達高度汙染程度，來源主要為畜牧廢水、工業廢水及家庭廢水，因河川稀釋力無法承受所有放流即造成嚴重汙染。

鄭育麟指出，新虎尾溪沿線目前列管的畜牧業有98家，環保局除進行稽查及水質檢測，也已全面清查畜牧場飼養及環保設施規模，並輔導須改善汙水處理系統的業者進行改善。

鄭育麟表示，依據水汙法規定，除廢水產生量較大的列管事業需裝設自動連續監測設施，列管事業（包含畜牧業）若有繞流或稀釋行為排放廢汙水，須依規定裝設監測設施進行監控。

環保局同時也輔導養豬戶將養豬廢水資源化，以紅泥沼袋發酵後的沼液沼渣施灌於農田中。目前新虎尾溪流域共有29家沼渣沼液施灌計畫申請通過，另外有8家有意願提出申請。

鄭育麟表示，但因2千頭以下的小型養豬場多，考慮豬糞水集運成本，環保局另外推出「大場帶小場」政策，減輕小型豬場負擔，避免再有偷排廢水汙染河川的情事發生。

鄭育麟說，除了加強法規面的執行，環保局也與民眾結合，在新虎尾溪流域成立湳仔村、吳厝、三和社區三支水質巡守隊，若發生汙染，水巡隊會第一時間通報並做簡易採水，環保局也定期舉辦生態維護教育訓練，強化觀念宣導，多管齊下整治新虎尾溪，期能早日洗刷髒河惡名。

雲林縣新虎尾溪流經11鄉鎮，因河川稀釋力無法承受所有放流即造成嚴重汙染。圖 ／擷取自環保署水質保護網
雲林縣新虎尾溪流經11鄉鎮，因河川稀釋力無法承受所有放流即造成嚴重汙染。圖 ／擷取自環保署水質保護網

牧場 水質 水資源

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