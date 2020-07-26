桌遊融入氣候變遷議題 「綠色高峰會」解決環境問題

林務局嘉義林區管理處觸口自然教育中心今天與國立成功大學創意產業設計研究所合作，辦理「桌上綠頭腦」生態遊戲課程，藉由桌上遊戲及親自拜訪觸口的小動物，將環境議題傳遞給親子學員，希望學員課程後能建立珍惜能源、愛惜自然理念，創造永續的環境給下一代。

嘉義林管處表示，市面上討論氣候變遷的桌上遊戲相對較少，觸口自然教育中心「桌上綠頭腦」主題活動課程，導入成大創產所副教授楊佳翰，與指導研究生王潔、吳泓瑞開發，與氣候變遷有關的的桌遊「綠色高峰會(Green & Greed)」。

「綠色高峰會」桌遊，玩家扮演世界各國領袖，共同面對各種環境問題，並提出相對應的解決方法，每回合桌上都會發生與氣候變遷有關的不同事件，如二氧化碳排放等，玩家需使出「解方卡」來解決場上事件，多數事件需透過玩家相互合作才有可能解決，符合目前全球面臨的氣候變遷挑戰。