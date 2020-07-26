聽新聞
test
0:00 / 0:00
桌遊融入氣候變遷議題 「綠色高峰會」解決環境問題
林務局嘉義林區管理處觸口自然教育中心今天與國立成功大學創意產業設計研究所合作，辦理「桌上綠頭腦」生態遊戲課程，藉由桌上遊戲及親自拜訪觸口的小動物，將環境議題傳遞給親子學員，希望學員課程後能建立珍惜能源、愛惜自然理念，創造永續的環境給下一代。
嘉義林管處表示，市面上討論氣候變遷的桌上遊戲相對較少，觸口自然教育中心「桌上綠頭腦」主題活動課程，導入成大創產所副教授楊佳翰，與指導研究生王潔、吳泓瑞開發，與氣候變遷有關的的桌遊「綠色高峰會(Green & Greed)」。
「綠色高峰會」桌遊，玩家扮演世界各國領袖，共同面對各種環境問題，並提出相對應的解決方法，每回合桌上都會發生與氣候變遷有關的不同事件，如二氧化碳排放等，玩家需使出「解方卡」來解決場上事件，多數事件需透過玩家相互合作才有可能解決，符合目前全球面臨的氣候變遷挑戰。
參與學員表示，遊戲過程中要解決氣候變遷的事件已經不容易了，現實情況一定更加困難，未來將更珍惜地球資源，實踐更多對環境友善的行動，為環境盡一分心力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言