文蛤出現空殼 嘉縣農業處水產所合作以益生菌搶救

正值文蛤產季，嘉義縣青年養殖漁民黃良志日前於臉書粉專「志哥的魚塭人生」分享因氣候炎熱、下雨，文蛤陸續出現空殼情況，死亡率約1.8成，嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，嘉義縣因水質較佳、文蛤養殖規模較小，加上今年起與農委會水產試驗所、嘉義大學合作，以益生菌穩定水質，讓育成率達8成。

黃良志表示，以往傳統養殖法只知文蛤會因天氣炎熱增加空殼率，他採用科技測量方式準確控制文蛤生長狀況，平均每周會隨機摸100顆文蛤秤重、觀看殼的外觀及紋路，日前就發現空殼數量增加，預估與天氣變化、水質有關。

張建成表示，近幾年草蝦、文蛤等水產都受環境變化影響，育成率越來越低，嘉義縣因非文蛤主要產地，育成率還能達到8成，文蛤死亡容易造成水內菌種、藻類增加，消耗水內氧氣。

張建成說，農委會水產試驗所去年開發出具抗水產病原弧菌及改善水質的益生菌，小芽胞桿菌D5 (Bacillus pumilus D5)，配合文蛤業者良好的養殖管理，可有效提高文蛤成長及存活率，大幅減少養殖池水弧菌的數量，降低池中有毒的總氨氮及硫化氫濃度，調節文蛤的免疫能力。