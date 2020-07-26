嘉義城隍廟、北港朝天宮合作 爭取清代匾額列國家古物

國定古蹟嘉義城隍廟、雲林縣北港朝天宮，百年前祈雨化解雲嘉地區旱象，分別獲清光緒皇帝賜匾「臺洋顯佑」及「慈雲灑潤」；今再度攜手合作，將兩方已具一般古物身份的御匾，提報嘉義市及雲林縣文資審議會，希望進一步成為「重要古物」，經文資委員現勘後，一致認同清代御匾價值，同意向提報文化部爭取成為國家級文物。

協助申請重要古物的學者林仁政表示，光緒12年（1886年）嘉義大旱，恐面臨旱災，恰巧嘉義城內迎北港二媽入城，知縣羅建祥見香火鼎盛，便率領地方仕紳徐德欽等人，禮請二媽共同參與祈雨儀典，祈雨後隔日不僅天降甘霖，且連下3天雨，成功化解此次旱象。

林仁政指出，嘉義城隍廟、北港朝天宮與已不復在的東門龍王廟都參與祈雨，分別獲贈御匾，現僅存兩方御匾，但得以從中窺見，當時笨港天后宮（即北港朝天宮）和嘉義地區信仰交流，也是研究台灣官方祈雨的重要物質線索。

林仁政發現「臺洋顯佑」御匾的四個片狀陽文大字，由正面看過去，完全不見任何固定釘痕，從匾板後運用同材質性的竹釘釘入，藉以牢固底板上的臺洋顯佑大字，這種作法既可不破壞字體，且竹釘又不像鐵釘會生鏽，進而產生裂痕，相當特殊。

嘉義市文化局表示，「臺洋顯佑」御匾雕刻製作精美，具有文化資產價值，已於2017年被指定為一般古物。日前經文資委員審查，均再次肯定「臺洋顯佑」御匾的歷史獨特性與工藝特殊性，包括保留清代使用杉木和樟木製匾、四周邊框共雕飾9條龍紋、匾書文字為片狀陽文金字，及有皇帝御筆之寶鈐印等，也符合清代官廷龍匾式樣，加上歷史事件脈絡清楚，未來可望爭取更高層次的國家級文物。