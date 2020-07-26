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影／掃除污染河川惡名 水巡隊動員百人淨新虎尾溪

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
民眾隨手丟垃圾，不僅會造成路面髒亂，一旁的新虎尾溪也因此受汙染，連環效應問題不可輕忽。記者陳苡葳／攝影
民眾隨手丟垃圾，不僅會造成路面髒亂，一旁的新虎尾溪也因此受汙染，連環效應問題不可輕忽。記者陳苡葳／攝影

雲林縣新虎尾溪入榜全國九大污染河川，環保局今天發動二崙鄉湳仔村、吳厝及三和社區水環境巡守隊和村民，近百人共同清掃新虎尾溪二崙段防汛道路及堤岸周邊垃圾，短短一小時就累積超過十大袋垃圾。環保局長鄭育麟說，民眾隨手丟垃圾，不僅造成路面髒亂，就連一旁的河川也會受污染，連環效應問題不可輕忽。

「今天撿的垃圾太多樣，主要有保麗龍和塑膠的手搖飲料杯、寶特瓶、酒罐…」，湳仔村水環境巡守隊隊長廖世恭說，岸邊垃圾多到無法想像。「民眾環保意識抬頭，但仍缺乏實際行動」，副縣長謝淑亞、二崙鄉長鍾福助、縣議員李明哲、游淑雲、廖郁賢與巡守隊志工和居民一起淨溪，回顧新虎尾溪50多年前仍是水質清澈可見魚蝦的榮景。

鄰近的田尾村民今天也來了20多位志工響應淨溪。近百位淨溪志工分三條路線開始行動，不一會兒已經累積超過十袋大垃圾。「垃圾很多，我們撿的很累...」，一名阿嬤志工說，「沒有人願意只為圖個方便，造成家園惡劣！愛護環境永遠不嫌晚」。

鄭育麟表示，新虎尾溪水系流經莿桐鄉、西螺鄉、虎尾鎮、二崙鄉、土庫鎮、崙背鄉、褒忠鄉、東勢鄉、台西鄉、麥寮鄉、林內鄉等區域，環保局除定期與村落、社區舉辦淨溪活動，因沿線畜牧場多，水巡隊也經常進行水環境巡檢及維護，協助監控廢水排放熱點，若發現偷排廢水，將依法重罰。

水環境巡守隊除定期淨溪，整理周邊環境，也經常協助環保局進行水環境巡檢及維護，監控廢水排放熱點情形。記者陳苡葳／攝影
水環境巡守隊除定期淨溪，整理周邊環境，也經常協助環保局進行水環境巡檢及維護，監控廢水排放熱點情形。記者陳苡葳／攝影
淨溪志工今天撿到許多保麗龍和塑膠的手搖飲料杯、寶特瓶、酒罐等，發現環保意識雖然抬頭，但很多民眾仍缺乏實際行動。記者陳苡葳／攝影
淨溪志工今天撿到許多保麗龍和塑膠的手搖飲料杯、寶特瓶、酒罐等，發現環保意識雖然抬頭，但很多民眾仍缺乏實際行動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局今天發動二崙鄉湳仔村、吳厝及三和社區水環境巡守隊和村民，近百人共同清掃新虎尾溪二崙段防汛道路及堤岸周邊垃圾，短短一小時就累積超過十大袋垃圾。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局今天發動二崙鄉湳仔村、吳厝及三和社區水環境巡守隊和村民，近百人共同清掃新虎尾溪二崙段防汛道路及堤岸周邊垃圾，短短一小時就累積超過十大袋垃圾。記者陳苡葳／攝影

手搖飲料 阿嬤 保麗龍

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