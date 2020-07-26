影／掃除污染河川惡名 水巡隊動員百人淨新虎尾溪

雲林縣新虎尾溪入榜全國九大污染河川，環保局今天發動二崙鄉湳仔村、吳厝及三和社區水環境巡守隊和村民，近百人共同清掃新虎尾溪二崙段防汛道路及堤岸周邊垃圾，短短一小時就累積超過十大袋垃圾。環保局長鄭育麟說，民眾隨手丟垃圾，不僅造成路面髒亂，就連一旁的河川也會受污染，連環效應問題不可輕忽。

「今天撿的垃圾太多樣，主要有保麗龍和塑膠的手搖飲料杯、寶特瓶、酒罐…」，湳仔村水環境巡守隊隊長廖世恭說，岸邊垃圾多到無法想像。「民眾環保意識抬頭，但仍缺乏實際行動」，副縣長謝淑亞、二崙鄉長鍾福助、縣議員李明哲、游淑雲、廖郁賢與巡守隊志工和居民一起淨溪，回顧新虎尾溪50多年前仍是水質清澈可見魚蝦的榮景。

鄰近的田尾村民今天也來了20多位志工響應淨溪。近百位淨溪志工分三條路線開始行動，不一會兒已經累積超過十袋大垃圾。「垃圾很多，我們撿的很累...」，一名阿嬤志工說，「沒有人願意只為圖個方便，造成家園惡劣！愛護環境永遠不嫌晚」。