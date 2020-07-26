台南工藝大師影像紀錄發表 看見巨匠風采

台南市文化資產管理處以影像紀錄已獲登錄為台南市的傳統工藝大師，今天在文化中心發表6名大師的紀錄影片，描繪大師一生的精華，現場並首賣「藝綻神仙府—傳統工藝保存者影片2」精裝影像專輯。

文資處指出，本次發表的「藝綻神仙府2」由6部紀錄片組成，包括茄苳入石柳—陳南陽、木工藝—陳啓村、彩繪—潘岳雄、玉雕—黃福壽、鑿花—蔡德太、粧佛—黃德勝；力果文化4位導演的拍攝團隊歷經一年多的田野調查、記錄拍攝，以人文視角忠實紀錄呈現出大師的習藝過往、創作理念、工序歷程及對自身作品的精益追求。

首映會今天在文化中心原生劇場舉辦，藝師與導演群都現身與觀眾互動對話，現場吸引滿場逾百位熱愛文化影像與傳統工藝的民眾，場面相當熱烈。

影片中包括甫獲文化部登錄為人間國寶的陳啓村藝師，提到「作品的責任感和社會責任心不可或缺」；年過70、一輩子與廟宇彩繪為伍的潘岳雄藝師「如果多花一點功夫，這幅畫會不一樣」；黃福壽藝師以五感雕琢出的玉雕「要更好，還要不一樣」。

蔡德太藝師對鑿花創作貼近事物真實狀態的無盡追求，永遠「要穩紮基本功」；黃德勝藝師對於佛像雕刻的近乎苛求「注重細節可以成就完美」；已故的陳南陽藝師對畫稿設計的要求與專業「茄苳入石柳，是畫稿在帶路！」6位藝師們的創作經驗分享，不只是多年累積的智慧結晶，更深刻反映出臺南工藝職人的人生哲學。