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嘉縣治特區民眾福利 縣立田徑場815免費開放
嘉義縣立田徑場原由臺灣體育運動大學承租，成立台體大嘉義校區，2015年因台體大裁撤，將田徑場歸還嘉縣教育處，但一直封閉未開放民眾入場運動，教育處日前公告，經修整預計將於8月15日重新免費開放，初期開放田徑場跑道及中央草皮，試營運時間為下午4點30分至晚上8點。
教育處長陳添丁表示，考量縣治特區目前無學校可提供大型運動場地，上千名社區民眾沒有地方可運動，教育處先初步提撥經費整修田徑場跑道及中央草皮，並加裝簡易燈光、建置監視系統暨保全服務等，民眾除可利用跑道跑步、健走，中央草皮可進行足球、飛盤等草地運動，是最佳的親子活動場所。
教育處表示，嘉義縣立田徑場於1997年完工，是1997年承辦臺灣區運動會開幕與比賽的主要場地，後來多年封閉，內部設備年久失修不堪使用，為配合2022年嘉縣承辦全民運動會，將提報田徑場成為比賽場地的維修計畫，爭取教育部體育署專案補助修繕。
教育處說，除基本設施包括跑道、看台、燈光、室內教室、遮雨棚等維修，另將建置專用教室如角力教室、跆拳道教室、桌球教室、健身教室等，初估需投入維修經費新台幣1億5000萬元。
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