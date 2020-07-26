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產銷履歷達人暨卓越貢獻獎 台南唯一獲選是他

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆柚農郭秋寶（中）獲得農糧類產銷履歷達人，也是南市唯一入選者，農業局長謝耀清（左）今前往祝賀。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆柚農郭秋寶（中）獲得農糧類產銷履歷達人，也是南市唯一入選者，農業局長謝耀清（左）今前往祝賀。記者謝進盛／翻攝

農委會109年度「產銷履歷達人暨卓越貢獻獎」得獎名單出爐，麻豆區柚農郭秋寶獲得農糧類產銷履歷達人，也是南市唯一入選者。

郭秋寶柚目前是南市麻豆區果樹產銷班第24班班長，也是寶柚林果園園主，從事文旦栽培管理近30年，累積了二代種植經驗傳承，參加南市文旦大賽屢獲佳績。

台南市政府農業局長謝耀清今前往恭賀，感謝郭秋寶積極努力取得產銷履歷認證，讓消費者在選購時，可利用資訊公開、可追溯特性認識該農產品，選擇更有保障、更優質的農特產品。

謝耀清指出，產銷履歷核心價值包含嚴謹遵循生產規範、第三方驗證與資訊公開等，郭秋寶柚農每年接受農業改良場指導，土壤、農藥施用年年送檢，從果園草木共生，到肥料及農藥用量，均有第三方機構檢驗認證，並因應節氣剪枝、疏果、裝袋保護樣樣功夫都不馬虎，種植出兼顧美味且讓消費者安心農產品。

台南市長黃偉哲表示，南市麻豆文旦種植面積有1106公頃（年產量2萬4461公噸）為全台之冠，也是全台最早採收的產區，年產值超過8.6億元，是台南最重要經濟果樹之一。

台南麻豆柚農郭秋寶（右）獲得農糧類產銷履歷達人，也是南市唯一入選者，農業局長謝耀清（左）今前往祝賀。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆柚農郭秋寶（右）獲得農糧類產銷履歷達人，也是南市唯一入選者，農業局長謝耀清（左）今前往祝賀。記者謝進盛／翻攝

履歷 文旦 農委會

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