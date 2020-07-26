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朴子配天宮疫情後首場遶境 虎爺公「吃炮」熱鬧登場
山軍尊神虎爺公今天農曆6月6日壽辰，嘉義縣定古蹟知名媽祖廟朴子配天宮上午8時舉行團拜儀式，8時45分準時起駕遶境朴子市區，配天宮董事長蔡承宗表示，今年配天宮媽祖遶境因疫情延期，山軍尊神遶境成為疫情解封後，配天宮首場大型祈福遶境遊行。
蔡承宗表示，信眾都知道虎爺公愛吃鞭炮，今年受疫情影響，媽祖誕辰遶境取消，信眾將鞭炮留到今天，將會有非常壯觀的景象，初估神轎、各式陣頭、鑼鼓隊伍等，有近千人參加，預計遶境活動會熱鬧到今天深夜。
配天宮表示，山軍尊神相傳是民間祭拜的虎爺，是媽祖娘娘座前的腳力，因協助媽祖斬妖除魔，保護生靈，被玉皇大帝敕封為「將軍」，與媽祖娘娘同享人間煙火，被供奉在神桌下。
蔡承宗表示，配天宮供奉正殿「虎爺山軍尊神」，與一般虎爺公不同，被當成正神供奉神桌上，因早期瘟疫流行，衛生習慣及常識不足，百姓疾病纏身，配天宮虎爺借乩降藥，告訴百姓將祂前腳腿取下當藥引，給病痛纏身百姓們服用，後來百姓痊癒，感念祂愛民救民精神，向上蒼祈求讓虎爺供奉神桌上。
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