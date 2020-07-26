朴子配天宮疫情後首場遶境 虎爺公「吃炮」熱鬧登場

山軍尊神虎爺公今天農曆6月6日壽辰，嘉義縣定古蹟知名媽祖廟朴子配天宮上午8時舉行團拜儀式，8時45分準時起駕遶境朴子市區，配天宮董事長蔡承宗表示，今年配天宮媽祖遶境因疫情延期，山軍尊神遶境成為疫情解封後，配天宮首場大型祈福遶境遊行。

蔡承宗表示，信眾都知道虎爺公愛吃鞭炮，今年受疫情影響，媽祖誕辰遶境取消，信眾將鞭炮留到今天，將會有非常壯觀的景象，初估神轎、各式陣頭、鑼鼓隊伍等，有近千人參加，預計遶境活動會熱鬧到今天深夜。

配天宮表示，山軍尊神相傳是民間祭拜的虎爺，是媽祖娘娘座前的腳力，因協助媽祖斬妖除魔，保護生靈，被玉皇大帝敕封為「將軍」，與媽祖娘娘同享人間煙火，被供奉在神桌下。