休息站停滿遊覽車旅遊恢復生機？ 業者：僅是局部現象

疫情趨穩後，最近國內旅遊興旺，許多休息站都擠滿了遊覽車，旅遊業彷彿恢復了生機。但台中市遊覽車商業同業公會理事長張治本指出，目前遊覽車生意仍以散客為主，在大型客群不足下「東山鴨頭若只是賣翅膀，生意仍不會好的」真正的恢復仍得等國境開放。

旅行社業者陳弘斌上午在臉書貼上關西休息站遊覽車排滿滿的照片，但他也指出，目前旅遊業仍以國旅為主，一般而言周四到周日生意才會較佳。

另因為秋冬仍有疫情顧慮，所以台北、台中許多以做日本等國外客為主的飯店在客源不足、生意不佳下，因此選擇暫時竭業；一方面讓員工可以暫時離職，領取政府的失業補助，另也減輕飯店的損失，等半年後疫情狀況明朗，再決定是否重啟飯店。

張治本說，目前旅遊好的地方都在花東和離島，但可以觀察到的是，花東多是民眾自行駕車前往，而離島的生意本島業者也吃不到，即使有遊覽車出車也都是散客為主。

他舉例，以往像是保險公司等的訓練、全省大會師和各類型公會出國參展的大型客戶，在疫情並未完全消失前，這樣的生意都沒有了，國內旅遊也多僅是小型團體旅遊；要靠散客撐起整體生意是不行的，就像賣東山鴨頭的攤子若只是鴨翅受歡迎，生意仍不會好。

張治本說，以台中市區而言，最近又有中型飯店關門歇業，問題就是生意仍然不行。以他的遊覽車生意而言，到6月約恢復3成、7月恢復5成，在國境不開放下最多恢復7成，但也僅是損益兩平而已。他認為，得要疫苗出來了，疫情漸趨穩定，變得像流感一般，生意才能真正恢復。