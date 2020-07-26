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敬請改道！國1台南系統至永康 連3天夜間封閉施工
「台南都會區北外環道路第3期新建工程」鋼梁吊裝作業工程持續施工中，將於明（27）日起至30日夜間10點至翌日6時，再度全線封閉台南系統交流道至永康交流道雙向車道，警方籲請用路人改道行駛。
永康警分局表示，已規劃勤務於交通管制期間，針對永康交流道及改道路線沿線，加強交通疏導與路況監控。提醒民眾，交通管制期間，勢必影響原有車流正常運轉，車輛行經管制區域請減速慢行，依施工單位所設導引牌面說明行駛，或提前改道，配合員警指揮手勢循序行。
另外，呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空。警方也將主動連線警察廣播電台，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。
改道路線如下：
（一）北上：國道1號永康交流道→台1線東行→新港社大道→國道8號新巿交流道→台南系統交流道北上匝道國1北行。
（二）南下：國道1號南行→台南系統交流道→國道8號東行線→新巿交流道南科聯絡道→新港社大道→台1線道→國道1號永康交流道南行。
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