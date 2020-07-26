70歲阿嬤一做32年 奇美醫學中心志工愛心滿滿

台南永康奇美醫學中心即日起至8月23日招募志工，院方表示，凡年滿20歲以上，國小以上畢業者，對醫院志工服務有興趣的民眾，歡迎報名加入服務行列。

奇美醫學中心志工隊，從民國76年創隊至今已33年，志工隊人數超過400人，每年定期招募新力軍投入志願服務，年資最久的是逾70歲陳玉琴，志工服務達32年，她家住關廟區，每次得轉乘兩趟公車，愛心不減。

院方說，志工隊共分成服務、急診、門診、病房訪視、安寧、母嬰親善等組別，提供引導、諮詢、協助行動不便民眾上下車、看診輪椅租借、協助就醫、關懷住院病人及幫無家屬又行動不便的病人提供擦澡等服務。

服務時段為周一至周六上午8點半至11點半、周一至周五下午2點至5點、周一至周五晚上6點至9點，每周至少固定一時段值班，每次值班3小時。

符合資格者，可至奇美醫學中心第一醫療大樓1樓服務台、教學大樓1樓社服部索取報名簡章，或可採網路報名，https://www.chimei.org.tw，洽詢電話(06)2812811轉52126、52131。