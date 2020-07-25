高跟鞋教堂風華再現 藝術家打造夢幻絢麗追光逐影地景

嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂風華再現，迎來新喜事，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處晚間舉行「追光逐影藝術季」開幕典禮，邀4名國內外藝術家聯手打造地景，用光與影重新詮釋高跟鞋教堂，200架無人機群飛燈光秀，與高跟鞋教堂交相輝映，數千群眾驚呼讚嘆，揭開藝術季。

縣長翁章梁、雲嘉南管理處長徐振能、故宮南院處長彭子程、布袋鎮長陳鳳梅等共同按水晶球，為藝術季揭幕，高跟鞋教堂五彩絢麗光雕秀，無人機群飛，伴隨音樂夜空中展現故宮南院、翠玉白菜、奉天宮及高跟鞋圖案，讓人驚呼連連，群眾紛紛拿手機拍照。

4位國內外藝術家以竹子、木材、木片、鐵材、編織繩、雷射光等多樣性素材，創作地景作品，運用光源闡釋光與影對話。林建華「風之晶」，以鹽晶體造型敘述往日布袋鹽業風貌；范承宗「龍宮」，傳達布袋漁港豐富海洋意象；曾令理「波之間」以「波Wave」為概念發想，強調與地共構拔地而起的力量。

來自澳門高德亮「草原座標lite」「星火」以紅色水平雷射光來回掃描自然環境，在草間、在樹上，冷硬人造光柔化成富有生命感流動光線，彷彿徜徉在一片紅色閃爍光海之上。策展人蘇民整合創新跨界團隊，以布袋日之光彩、海之波紋，加上漁港人文風情，透過藝術觀點跟視角，編織出一場光與海洋、人與地景視覺饗宴。

徐振能說，除藝術家地景作品，「海光織舞」光雕秀，採用旋轉鏡球裝置在高跟鞋，光束打在鏡球，透出點點星光營造舞會燦耀感，宛如穿著高跟鞋參加舞會少女心。

「追光逐影藝術季」活動期間即日起到10月4日止，光雕秀展演時間每天晚上6點30分至9點30分，每半小時展演1次，詳細活動資訊公布「雲嘉南，好好玩! 」臉書粉絲專頁及IG，還有驚喜小禮。